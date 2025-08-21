En vivo

Deportes

Bullrich recibirá al Ministro del Interior de Chile por los hechos violentos en Avellaneda

El encuentro entre los funcionarios de ambos países se llevará a cabo en el Ministerio de Seguridad Nacional.

21/08/2025 | 14:04Redacción Cadena 3

FOTO: Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional.

La Ministra Patricia Bullrich, acompañada por el director de Seguridad en Eventos Deportivos del Ministerio de Seguridad Nacional, Franco Berlin, recibirá hoy al ministro del Interior de la República de Chile, "para dialogar y analizar" los hechos de extrema violencia ocurridos, ayer, durante el partido disputado en la localidad de Avellaneda, entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile.

El encuentro entre los funcionarios de ambos países se llevará a cabo en el Ministerio de Seguridad Nacional (Gelly y Obes 2287) a las 16.hs.

Noticia en desarrollo…

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo? Un encuentro entre la ministra Bullrich y el ministro del Interior de Chile.

¿Quiénes participarán del encuentro? Participarán la ministra Patricia Bullrich y el ministro del Interior de Chile.

¿Cuándo se realizará el encuentro? Se llevará a cabo hoy a las 16 horas.

¿Dónde tendrá lugar? En el Ministerio de Seguridad Nacional, Gelly y Obes 2287.

¿Por qué se convoca esta reunión? Para dialogar y analizar los hechos de violencia ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile.

[Fuente: Noticias Argentinas]

