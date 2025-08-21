Bullrich recibirá al Ministro del Interior de Chile por los hechos violentos en Avellaneda
El encuentro entre los funcionarios de ambos países se llevará a cabo en el Ministerio de Seguridad Nacional.
21/08/2025 | 14:04Redacción Cadena 3
FOTO: Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional.
La Ministra Patricia Bullrich, acompañada por el director de Seguridad en Eventos Deportivos del Ministerio de Seguridad Nacional, Franco Berlin, recibirá hoy al ministro del Interior de la República de Chile, "para dialogar y analizar" los hechos de extrema violencia ocurridos, ayer, durante el partido disputado en la localidad de Avellaneda, entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile.
El encuentro entre los funcionarios de ambos países se llevará a cabo en el Ministerio de Seguridad Nacional (Gelly y Obes 2287) a las 16.hs.
Noticia en desarrollo…
[Fuente: Noticias Argentinas]