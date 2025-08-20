Bolívar venció a Cienciano 4 a 0 en el global y avanzó a cuartos de final

Bolívar de Bolivia le ganó a Cienciano de Perú por 4 a 0 en el global, tras haber triunfado por 2-0 en la ida, al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Los goles de la visita fueron convertidos por el delantero Martín Cauteruccio, con un penal a los 14 minutos, y el extremo Damián Batallini, en 45 minutos del primer tiempo.

Con este resultado, el elenco boliviano accedió a los cuartos de final y se medirá con el vencedor entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro, cuya serie tiene al conjunto brasileño en ventaja, por 2-1.

El primer gol de la noche llegó en los primeros minutos, tras una falta dentro del área del defensor Maximiliano Amondarain sobre el extremo Damián Batallini. El uruguayo Martín Cauteruccio se hizo cargo del penal, a los 14 minutos, y cruzó un gran remate alto con la pierna derecha, que entró por el ángulo.

A los 38 minutos de la primera etapa, Batallini avanzó por derecha y puso un buen centro al segundo palo para “Caute”, que no le pudo dar dirección al frentazo y remató desviado.

Con tiempo cumplido de la primera parte, un buen pase filtrado puso a correr por el costado izquierdo a Batallini, quien enganchó hacia la derecha en el borde del área y abrió el pie diestro, para colocar la pelota lejos del alcance del arquero Juan Bolado y marcar el 2-0.

El local tuvo su primera llegada a los seis minutos, con un centro buscapié desde la derecha que fue rematado por el enganche Alejandro Hohberg, que disparó bajo y cruzado desde la frontal del área, con un tiro que se fue cerca del poste.

Cuatro minutos después, el propio Hohberg controló y remató alto desde el borde del área pero no pudo con el guardameta Carlos Lampe, que desvió por encima del travesaño.

La mejor situación de peligro del local llegó a los 32 minutos de la segunda parte, con un tiro libre esquinado de Alejandro Hohberg, que se cerraba sobre el ángulo derecho del experimentado arquero boliviano, quien se estiró y pudo enviar la pelota al córner, con una gran atajada.

El conjunto peruano volvió a acercarse al gol a los 41 minutos, con un remate bajo y al palo izquierdo del guardameta del delantero Beto da Silva, que generó otra buena reacción del exarquero de Boca y Vélez.