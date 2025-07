Boca: Russo cara a cara con Merentiel, que recibió el apoyo de los hinchas

El director técnico de Boca Juniors, Miguel Angel Russo, habló este martes cara a cara con el goleador Miguel Merentiel y el resto del plantel tras el insólito episodio que protagonizaron ambos en la derrota del domingo ante Huracán por 1 a 0.

El entrenador xeneize ordenó el cambio en el comienzo del segundo tiempo, pese a que el jugador estaba en la cancha, y finalmente fue reemplazado por el centrodelantero Milton Giménez.

La conversación de Russo y el plantel se produjo en la tarde de este martes, en el comienzo de la práctica. Según supo Noticias Argentinas, todos los jugadores y el director técnico de 69 años expresaron su posición respecto de lo sucedido. En tanto, se acordó seguir trabajando, "agachar la cabeza y continuar" hasta mejorar el rendimiento futbolístico.

El técnico, que estuvo acompañado por su ayudante de campo, Claudio Ubeda, reiteró que en los próximos 14 días que quedan para el partido ante Racing en La Bombonera, deberán “seguir trabajando mucho, buscando las formas y las maneras" de lograr la competitividad que el equipo perdió.

Además, en las afueras del predio de Ezeiza, un grupo de simpatizantes xeneizes colgó una bandera con la inscripción: “Miguel, gracias por dejar la vida por estos colores. Los hinchas de Boca te amamos", que quedó colgada en las vallas que cercanas al complejo. La misma estaba firmada por "Romancito y Familia”, y un niño que estaba con su familia contó que la decisión se tomó debido a la gran actuación del uruguayo en el Mundial de Clubes, frente a Benfica y Bayern Múnich.

Al momento de retirarse del entrenamiento, Merentiel firmó la bandera y fue despedido cariñosamente por los simpatizantes al grito de “uruguayo, uruguayo” como muestra de apoyo al atacante charrúa.

En tanto, surgió la información de que el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, tiene pensado realizar modificaciones en el Consejo de Fútbol, creado por él, y que integran los ex futbolistas Marcelo Delgado, Mauricio Serna y Alfredo Cascini. Sin embargo, aún no está definido el rol que ocuparán sus amigos si se produce dicho cambio, ya que la idea sería contratar un mánager futbolístico, con Carlos Fernando Navarro Montoya, ex arquero del cuadro de La Ribera, como el principal apuntado.