Boca es un barco a la deriva: "A no confundirse, esto es una crisis institucional"

La situación de Boca es de las peores de su historia, con un equipo que hace tiempo no representa al hincha, más allá de que hace once partidos que no puede ganar. Pero los problemas no terminan ahí, porque se nota que la gestión de Juan Román Riquelme está haciendo agua, ya pasaron ocho técnicos dirigiendo al equipo y sigue sin encontrar el rumbo.

Todo esto provocó que los socios comiencen a expresar su malestar y en las últimas horas se viralizó un video del empresario Augusto Digiovanni, reconocido simpatizante Xeneize, donde expresa que el problema de Boca es más institucional y que eso termina reflejado en lo futbolístico.

Boca en crisis: El futbol es la punta del iceberg

“La derrota futbolística es consecuencia de un sistema que no da para más. Dos personas (Juan Román Riquelme y su hermano ‘Chanchi’) se apoderaron del poder de Boca", comienza afirmando Digiovanni, también conocido por ser el dueño del Balneario 12 de Punta Mogotes.

Pero el empresario no se quedó en las derrotas ni el escándalo durante el partido contra Huracán, en Parque Patricios.

“Boca atraviesa una grave crisis institucional: Es sabido que no hay reuniones de comisión directiva y si entre ustedes no se juntan, el club no funciona. El departamento del socio no funciona, las quejas se multiplican como el valor de la cuota y los abonos. Hay turistas por todos lados y miles de adherentes ven como pasan muchos a ser socios activos por acomodo”, sentenció.

"No funciona -prosiguió Digiovanni- el departamento médico, no se sabe si los futbolistas están lesionados o no juegan porque los técnicos no quieren o por los recurrentes actos de indisciplina que venimos soportando".

“Nos enteramos de lo que pasa en Boca a través de periodistas amigos de la gestión. El departamento de prensa tampoco funciona. Se dedica a publicar ‘Hoy juega Boca’, como si no lo supiéramos. El Departamento de Género no funcionó en el caso de Florencia Marco y todavía esperamos respuestas", completó el reconocido empresario.

¿Qué es de la vida de Amor Ameal?

También Digiovanni se preguntó si alguien sabe dónde están el vicepresidente del club, Jorge Amor Ameal y quien representa a Boca en la AFA.

“El departamento de marketing estuvo un año y medio sin poder conseguir una publicidad para la camiseta Alguien sabe por qué sigue el consejo de fútbol. Ocho técnicos se comieron, 60 jugadores trajeron y no hay un proyecto deportivo”, puntualizó Digiovanni.

Finalmente el empresario le envió un mensaje al presidente de la entidad de la ribera: “Riquelme, soy Augusto Digiovanni, soy socio, soy hincha, soy parte de Boca, y al igual que miles queremos cambiar esto. Román, yo no te voté pero tampoco quiero que renuncies, quiero que nos escuches, el club es de los socios, hace lo que te pedimos, por el bien de Boca, por el bien de todos”.