Boca busca ganar ante Central Córdoba para mantenerse en las primeras posiciones

Boca recibirá este domingo a Central Córdoba de Santiago del Estero, en un encuentro correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita mantenerse en las primeras posiciones de la Zona A.

El partido está programado para las 21:15, se llevará a cabo en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Yael Falcón Pérez, quien será secundado desde el VAR por Héctor Paletta.

Boca, que es dirigido por Miguel Ángel Russo, llega a este encuentro ocupando la tercera posición de la Zona A, producto de los tres triunfos y el empate cosechados en sus últimas cuatro presentaciones que le permitieron escalar en la tabla. Previamente, el “Xeneize” había acumulado 12 partidos sin ganar, en la que fue la peor racha de su historia.

Central Córdoba, por su parte, también tuvo un buen arranque y, al igual que el “Xeneize”, tiene 13 puntos y está a solo dos unidades de los punteros, que son Unión de Santa Fe y Barracas Central.

Los dirigidos por Omar de Felippe están teniendo un 2025 histórico, ya que participaron por primera vez en la Copa Libertadores, donde quedaron terceros en su grupo pero se dieron el gusto de dar una de las grandes sorpresas al ganarle al Flamengo de Brasil en el Maracaná.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Torneo Clausura 2025

Fecha 9

Boca – Central Córdoba de Santiago del Estero

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Héctor Paletta

Horario: 21:15. TV: ESPN Premium

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Cosa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Williams Alarcón; Brian Aguirre, Miguel Giménez y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Braian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Vera, José Florentín, Lucas Besozzi; Gastón Verón. DT: Omar de Felippe.