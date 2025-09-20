En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia y Fran

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Boca busca ganar ante Central Córdoba para mantenerse en las primeras posiciones

Los dirigidos por Miguel Ángel Russo jugarán este domingo a las 21:15 en La Bombonera.

20/09/2025 | 08:49Redacción Cadena 3

FOTO: Boca viene de empatar como visitante ante Rosario Central.

Boca recibirá este domingo a Central Córdoba de Santiago del Estero, en un encuentro correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita mantenerse en las primeras posiciones de la Zona A.

El partido está programado para las 21:15, se llevará a cabo en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Yael Falcón Pérez, quien será secundado desde el VAR por Héctor Paletta.

Boca, que es dirigido por Miguel Ángel Russo, llega a este encuentro ocupando la tercera posición de la Zona A, producto de los tres triunfos y el empate cosechados en sus últimas cuatro presentaciones que le permitieron escalar en la tabla. Previamente, el “Xeneize” había acumulado 12 partidos sin ganar, en la que fue la peor racha de su historia.

Central Córdoba, por su parte, también tuvo un buen arranque y, al igual que el “Xeneize”, tiene 13 puntos y está a solo dos unidades de los punteros, que son Unión de Santa Fe y Barracas Central.

Los dirigidos por Omar de Felippe están teniendo un 2025 histórico, ya que participaron por primera vez en la Copa Libertadores, donde quedaron terceros en su grupo pero se dieron el gusto de dar una de las grandes sorpresas al ganarle al Flamengo de Brasil en el Maracaná.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

  • Torneo Clausura 2025
  • Fecha 9
  • Boca – Central Córdoba de Santiago del Estero
  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • VAR: Héctor Paletta
  • Horario: 21:15. TV: ESPN Premium

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Cosa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Williams Alarcón; Brian Aguirre, Miguel Giménez y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Braian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Vera, José Florentín, Lucas Besozzi; Gastón Verón. DT: Omar de Felippe.

Lectura rápida

¿Qué equipo juega este domingo contra Boca? Central Córdoba de Santiago del Estero.

¿A qué hora es el partido? El partido está programado para las 21:15.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? En el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera.

¿Quiénes son los entrenadores de los equipos? Boca es dirigido por Miguel Ángel Russo y Central Córdoba por Omar de Felippe.

¿Cuál es la situación actual de Boca en la tabla? Boca ocupa la tercera posición en la Zona A.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho