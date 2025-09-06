Barros Schelotto, Gordon y Carrizo analizaron la consagración de Vélez en la Supercopa Argentina

Vélez Sarsfield se consagró campeón de la Supercopa Argentina tras vencer por 2 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Gigante de Arroyito.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto, que llegaba con la mochila de ocho partidos sin ganar, encontró en el juego aéreo de Jano Gordon y en la precisión de Maher Carrizo la llave para sumar un nuevo título oficial y cerrar una noche inolvidable en Rosario.

Tras el encuentro, el técnico del “Fortín” Guillermo Barros Schelotto analizó lo que significó este título para el club y para el grupo: “Eran rivales incómodos, que le habían ganado a Vélez una final (Central Córdoba y Estudiantes de La Plata) y bueno, veníamos de ocho partidos sin ganar y no era fácil ese momento. Creo que estuvimos bien tácticamente parados, nos complicaron con pelotas largas o nos daban la tenencia. Mejoramos al final del primer tiempo, el gol nos dejó el partido a favor, entró Lanzini y manejamos mejor el encuentro”, sostuvo el “Mellizo”.

El entrenador también destacó el aporte de los experimentados y la importancia de jugadores que aportan calma en el desarrollo de los partidos. “Aliendro le dio pausa, tranquilidad y experiencia, como él y Bouzat el equipo se apoya. Le dio tranquilidad al juego, no ir rápido y hacer una pausa. Siempre valoramos al jugador que tenga una pausa, a veces buscamos la velocidad, pero mezclando las posibilidades y entendiendo el juego tenés más posibilidades de ganar”, explicó.

En relación al desempeño de Maher Carrizo, Barros Schelotto lo elogió y dejó en claro que espera seguir contando con él: “Maher va en ascenso cada vez que juega, asume una responsabilidad importante. Estamos contentos con él y él con nosotros, espero que se quede hasta fin de año”.

También se tomó un momento para hablar de Magallán y su jerarquía: “Lo veo bien, con mucha experiencia, siempre se impone la inteligencia que tiene para jugar. Pueden haber mejores, pero intelectualmente no hay nadie que lo supere. Entiende el juego defensivo y potencia a la defensa.”

Sobre los dos goles de Gordon, el “Mellizo” fue contundente: “Se ganó el puesto luchando, entrenando. Llega bien al fondo, tiene ida y vuelta, se lo fue ganando, mérito de él”. Y entre risas se refirió a su expulsión sobre el final del partido: “No sé por qué me echó, encima tenía razón”.

También aprovechó para remarcar su vínculo con el fútbol argentino: “Me gusta el fútbol, pero mucho más el fútbol argentino. Cuando estaba afuera los seguía viendo. Me llamaron un montón para dirigir, elegí el lugar que pensé que era el mejor para hacer un buen trabajo. Vi las posibilidades, el plantel, un equipo con el que iba a poder trabajar, confié en el cuerpo técnico, en el plantel y en la dirigencia.”

Por su parte, Maher Carrizo, autor de las dos asistencias de la noche, se mostró muy feliz por el rendimiento colectivo e individual: “Hoy nos salió, contento por Jano. Le agradezco porque hay veces que estoy cansado y no me toca volver, y tengo el respaldo de él y de mis compañeros. Muy contento por los dos, nos está yendo bien, agradecerle a los compañeros.”

Además, reveló sus sueños personales: “Sueño con jugar el Mundial Sub-20 con la Selección, así que ahora vamos a prepararnos para eso”.

Jano Gordon, la gran figura de la final con su doblete, no pudo ocultar su emoción: “Imaginate hacer dos goles ya en la primera y que sean en una final, no lo soñé ni en los mejores casos. El equipo se lo merecía.”

Luego, contó qué se le pasaba por la cabeza al marcar: “Mi familia, mi novia que vinieron hasta acá, que me acompañan todos los días, la gente que tampoco pudo venir y está en casa alentando por mí.”

Sobre las jugadas de los goles, el defensor reveló que el segundo tanto fue ensayado en los entrenamientos: “El segundo gol estaba charlado, yo tenía que salir de afuera del área y entrar, pero estaba solo y pude definir bien.”

Con esta victoria, Vélez suma una nueva estrella a su palmarés y deja atrás un tramo difícil de la temporada. Ahora, el desafío de Barros Schelotto será sostener este rendimiento en el torneo local, donde el próximo compromiso será frente a Huracán.

“Nosotros logramos imponernos a los rivales pero hay que sostenernos en el tiempo”, advirtió el “Mellizo”, dejando en claro que el título es apenas un paso en el camino que busca consolidar.