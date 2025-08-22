Avellaneda: Independiente suspendió las clases por presencia de barras chilenos

Independiente suspendió las actividades escolares por presencia de barras de la Universidad de Chile en Avellaneda.

En un contexto de tensión creciente, Independiente decidió suspender las actividades escolares como medida preventiva ante la presencia de barras violentos de la Universidad de Chile en las calles de Avellaneda.

Según informaciones difundidas en redes sociales, grupos identificados con el club chileno estarían amedrentando a hinchas de Independiente en la vía pública. Aunque hasta el momento no se registraron incidentes dentro del estadio ni en el colegio del club, se activó un protocolo de seguridad para evitar cualquier tipo de conflicto.

La institución reforzó la seguridad en sus instalaciones y solicitó intervención policial para contener la situación y evitar que escale. La decisión de suspender las clases responde a la necesidad de proteger a estudiantes y personal ante posibles hechos de violencia.