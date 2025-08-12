Atlético Nacional y San Pablo igualaron sin goles en la Copa Libertadores 2025

Atlético Nacional de Medellín empató por 0 a 0 con San Pablo de Brasil al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Atanasio Girardot, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

En un encuentro que no tuvo gritos de gol, el mediocampista Edwin Cardona fue protagonista por errar dos penales, con un remate desviado a los 13 minutos del primer tiempo y un disparo detenido por el arquero rival, a los 22 del complemento.

Con la igualdad, la serie permanece intacta de cara al partido de vuelta, que se disputará en el estadio Morumbí el próximo martes 19 de agosto a partir de las 21:30 horas (horario argentino).

En su primera llegada del partido, a los 13 minutos, el elenco local tuvo un penal a su favor, por una mano en el área del defensor Nahuel Ferraresi. El encargado de la ejecución fue el volante Edwin Cardona, que abrió el pie derecho y metió un remate bajo, que se fue desviado.

No hubo más situaciones de peligro hasta los 41 minutos del primer tiempo, cuando el extremo Marlos Moreno desbordó por el costado izquierdo y sacó un remate fuerte al primer palo, que se fue desviado por poco.

Ya en el complemento, a los seis minutos, Cardona recibió un pase atrás del delantero Alfredo Morelos en la frontal del área y remató de primera, con un tiro alto que salió cerca del poste izquierdo del arquero Rafael.

En el minuto 11 comenzó el mejor momento del equipo colombiano en el partido, con un centro desde la derecha que fue rematado de tijera por el delantero Marlos Moreno, cuyo gran gesto técnico impactó en el poste izquierdo del guardameta brasileño.

Dos minutos más tarde, Moreno avanzó por el medio en un contraataque unipersonal y puso un buen pase filtrado hacia la derecha para el delantero Marino Hinestroza, que remató cruzado y su disparo chocó con el caño derecho de Rafael.

A los 22 minutos, el venezolano Nahuel Ferraresi cometió un nuevo penal, por una falta sobre el delantero Alfredo Morelos. Edwin Cardona fue por la revancha pero volvió a rematar de la misma manera, abriendo el pie derecho con un tiro rasante que, esta vez, fue contenido por el arquero de 36 años.

Síntesis del partido:

Copa Libertadores 2025.

Octavos de final.

Partido de ida.

Atlético Nacional (Colombia) – San Pablo (Brasil).

Estadio: Atanasio Girardot.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

VAR: Leodan González (Uruguay).

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, Juan Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Juan Zapata, Jorman Campuzano; Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Marlos Moreno; Alfredo Morelos. DT: Javier Gandolfi.

San Pablo: Rafael; Cedric Soares, Nahuel Ferraresi, Alan Franco, José Sabino, Enzo Díaz; Damián Bobadilla, Marcos Antonio, Alisson; Luciano, André Silva. DT: Hernán Crespo.

Cambios en el segundo tiempo: 17m. Lucas Moura por André Silva (SP) y Rodriguinho por Alisson (SP); 29m. Juan Bauzá por Marlos Moreno (AN); 34m. Ferreira por Damián Bobadilla (SP) y Pablo Maia por Luciano (SP); 41m. Matheus Uribe por Juan Zapata (AN) y Billy Arce por Edwin Cardona (AN); 45m. Luan Santos por Marcos Antonio (SP).