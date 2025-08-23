FOTO: Arsenal superó a Güemes (SdE) y se ilusiona con la permanencia en la Primera Nacional.

Arsenal consiguió un triunfo muy valioso al derrotar 2 a 1 a Güemes de Santiago del Estero, en el marco de la vigésimo octava fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

El encuentro, disputado en el estadio Julio Humberto Grondona, comenzó adverso para el local, ya que a los cinco minutos quedó en desventaja tras un gol de Pablo Palacios.

Pese al golpe temprano, los dirigidos por Darío Franco no se desesperaron y fueron en busca de la igualdad, lo cual llegó sobre el final de la primera etapa, cuando Ignacio Sabatini marcó el 1 a 1 que renovó la ilusión de los hinchas.

La acción definitiva apareció a los 31 minutos del segundo tiempo, cuando el delantero David Sayago, quien había ingresado desde el banco, se hizo presente en el área y convirtió el 2 a 1 que desató la euforia en Sarandí.

De esta forma, Arsenal sumó de a tres y se ilusiona con mantener la categoría en la Primera Nacional, ya que se encuentra último con 27 puntos, misma cantidad que tiene Alvarado y el propio Güemes.

Por otro lado, Atlanta se impuso de local ante Ferro con goles de Nicolás Medina y Rodrigo Ramírez. Mientras que por el lado de la visita, descontó Franco García.

“Los Bohemios”, con esta victoria, se ubican en el segundo puesto de la Zona A sumando 47 puntos. Por el lado del equipo de zona oeste, se mantiene en el decimoquinto puesto con 30 unidades.

La jornada también contó con dos empates, Alvarado y Tristán Suárez no pudieron romper el cero en Mar del Plata, mientras que Colón y Chacarita igualaron 1 a 1 con goles del delantero Ignacio Lago, para el equipo de Santa Fe, y Víctor Figueroa para el “Funebrero”.