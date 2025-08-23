En vivo

La Cadena del Gol

Atl. Tucumán vs. Talleres

Argentina

En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Atl. Tucumán vs. Talleres

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Ctral. Norte (S) vs. Gsia. y Esgrima

Mendoza

En vivo

La Última Jugada

San Martín vs. Gimnasia

La Plata

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Arsenal superó a Güemes (SdE) y se ilusiona con la permanencia en la Primera Nacional

El conjunto de Sarandí se llevó la victoria por 2 a 1. Por otro lado, Atlanta se impuso ante Ferro y se acerca a la cima.

23/08/2025 | 21:06Redacción Cadena 3

FOTO: Arsenal superó a Güemes (SdE) y se ilusiona con la permanencia en la Primera Nacional.

Arsenal consiguió un triunfo muy valioso al derrotar 2 a 1 a Güemes de Santiago del Estero, en el marco de la vigésimo octava fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

El encuentro, disputado en el estadio Julio Humberto Grondona, comenzó adverso para el local, ya que a los cinco minutos quedó en desventaja tras un gol de Pablo Palacios.

Pese al golpe temprano, los dirigidos por Darío Franco no se desesperaron y fueron en busca de la igualdad, lo cual llegó sobre el final de la primera etapa, cuando Ignacio Sabatini marcó el 1 a 1 que renovó la ilusión de los hinchas.

La acción definitiva apareció a los 31 minutos del segundo tiempo, cuando el delantero David Sayago, quien había ingresado desde el banco, se hizo presente en el área y convirtió el 2 a 1 que desató la euforia en Sarandí.

De esta forma, Arsenal sumó de a tres y se ilusiona con mantener la categoría en la Primera Nacional, ya que se encuentra último con 27 puntos, misma cantidad que tiene Alvarado y el propio Güemes.

Por otro lado, Atlanta se impuso de local ante Ferro con goles de Nicolás Medina y Rodrigo Ramírez. Mientras que por el lado de la visita, descontó Franco García.

“Los Bohemios”, con esta victoria, se ubican en el segundo puesto de la Zona A sumando 47 puntos. Por el lado del equipo de zona oeste, se mantiene en el decimoquinto puesto con 30 unidades.

La jornada también contó con dos empates, Alvarado y Tristán Suárez no pudieron romper el cero en Mar del Plata, mientras que Colón y Chacarita igualaron 1 a 1 con goles del delantero Ignacio Lago, para el equipo de Santa Fe, y Víctor Figueroa para el “Funebrero”.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó en el partido entre Arsenal y Güemes?
Arsenal ganó 2 a 1 contra Güemes de Santiago del Estero.

¿Quién anotó el primer gol del partido?
Pablo Palacios fue el autor del primer gol a favor de Güemes.

¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se disputó el sábado 23 de agosto de 2025.

¿Dónde se llevó a cabo el encuentro?
Se jugó en el estadio Julio Humberto Grondona.

¿Qué posición ocupa Arsenal tras la victoria?
Arsenal ocupa el último lugar con 27 puntos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho