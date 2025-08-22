Arsenal recibe a Leeds United: horario y formaciones para verlo en vivo

Arsenal recibe este sábado a Leeds United, en el marco de la segunda fecha de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 13.30 horas de la Argentina en el Emirates Stadium, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

Ambos conjuntos llegan tras sendas victorias en sus debuts en la presente Premier League.

Probables formaciones de Arsenal vs Leeds United

Arsenal: David Raya; Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori; Martin Odegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli.

Leeds: Lucas Perri; Jayden Bogle, Joe Rodon, Pascal Struijk, Gabriel Gudmundsson; Sean Longstaff, Anton Stach, Ao Tanaka; Daniel James, Wilfried Gnonto, Joel Piroe.

Cómo ver en vivo Arsenal vs Leeds United

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.