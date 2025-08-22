En vivo

Deportes

Arsenal recibe a Leeds United: horario y formaciones para verlo en vivo

El conjunto londinense recibe al recién ascendido. Se puede ver libre y en vivo por celular.

22/08/2025 | 18:48

FOTO: Cómo ver en vivo Arsenal vs Leeds United: horario y formaciones

Arsenal recibe este sábado a Leeds United, en el marco de la segunda fecha de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 13.30 horas de la Argentina en el Emirates Stadium, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

Ambos conjuntos llegan tras sendas victorias en sus debuts en la presente Premier League.

Probables formaciones de Arsenal vs Leeds United

Arsenal: David Raya; Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori; Martin Odegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli.

Leeds: Lucas Perri; Jayden Bogle, Joe Rodon, Pascal Struijk, Gabriel Gudmundsson; Sean Longstaff, Anton Stach, Ao Tanaka; Daniel James, Wilfried Gnonto, Joel Piroe.

Cómo ver en vivo Arsenal vs Leeds United

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? Arsenal enfrenta a Leeds United en la segunda fecha de la Premier League.

¿Cuándo se juega? El partido se disputará este sábado a las 13.30 horas de Argentina.

¿Dónde se juega? La cita es en el Emirates Stadium de Londres.

¿Qué formaciones fueron anunciadas? Arsenal presenta a David Raya como arquero, mientras que Leeds opta por Lucas Perri.

¿Dónde se puede ver el partido? El encuentro será transmitido por ESPN y Disney+, además de plataformas digitales como Flow.

[Fuente: Noticias Argentinas]

