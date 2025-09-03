En vivo

Agustina Vivanco

Argentina

Alberto Lotuf

Rosario

Mariana y Andrés

Titi Ciabattoni

Argentina y Venezuela se enfrentan nuevamente bajo la conducción de Scaloni

Será el sexto enfrentamiento entre partidos oficiales y amistosos de la 'Scaloneta' contra la 'Vinotinto'.

03/09/2025 | 10:37Redacción Cadena 3

FOTO: Argentina vs. Venezuela: Historial bajo la conducción de Lionel Scaloni

La Selección argentina se prepara para recibir a Venezuela este jueves en la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. El equipo de Lionel Scaloni, ya clasificado a la cita mundialista, busca mantener el ritmo competitivo y confirmar su dominio histórico frente a la “Vinotinto”.

El duelo tendrá un condimento especial: será el sexto enfrentamiento entre partidos oficiales y amistosos del ciclo Scaloni contra Venezuela.

El primer antecedente data de marzo de 2019, en un amistoso disputado en Madrid, donde Argentina cayó 3-1 en uno de los partidos más cuestionados de la etapa inicial del entrenador.

Apenas tres meses después llegaría la revancha: en los cuartos de final de la Copa América de Brasil, la “Albiceleste” se impuso 2-0 en el Maracaná con goles de Lautaro Martínez y Giovani Lo Celso, un triunfo que marcó un punto de inflexión en el proceso.

Ya en Eliminatorias, Scaloni cosechó dos victorias consecutivas frente a Venezuela rumbo a Qatar 2022. Primero, un sólido 3-1 en Caracas en septiembre de 2021, con goles de Lautaro, Joaquín Correa y Ángel Correa.

Luego, en marzo de 2022, Argentina goleó 3-0 en La Bombonera con tantos de Nicolás González, Ángel Di María y Lionel Messi, en lo que fue una verdadera fiesta en casa.

El último antecedente, sin embargo, mostró otra cara: en octubre de 2024, bajo un diluvio en Maturín, la “Vinotinto” le arrancó un empate 1-1 a la “Scaloneta” gracias a un cabezazo de Salomón Rondón tras la apertura de Nicolás Otamendi.

En total, el balance de Scaloni contra Venezuela es de tres victorias, un empate y una derrota. Mañana, en Buenos Aires, se pondrá en juego un nuevo capítulo de este historial, con Argentina buscando estirar la ventaja y Venezuela intentando volver a sorprender.

Lectura rápida

¿Qué selección enfrenta a Argentina? Venezuela.

¿Cuándo se juega el partido? Este jueves.

¿Dónde se disputa el encuentro? En Buenos Aires.

¿Qué ha logrado Argentina contra Venezuela bajo Scaloni? Tres victorias, un empate y una derrota.

¿Cuál fue el último resultado entre ambas selecciones? Empate 1-1 en octubre de 2024.

[Fuente: Noticias Argentinas]

