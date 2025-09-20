Apple TV gratis para ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs DC United
Se puede seguir este sábado a "Las Garzas", con la posible participación del astro argentino Lionel Messi, gratis a través de la plataforma de streaming.
20/09/2025 | 18:44Redacción Cadena 3
El Inter Miami de Lionel Messi recibe este sábado a DC United, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) 2025.
De andar irregular en la MLS, el conjunto de Javier Mascherano viene de recuperarse, tras dos derrotas al hilo, con una buena victoria ante Seattle Sounders con un tanto del astro rosarino.
A qué hora juegan Inter Miami vs DC United
El partido se juega desde las 20.30 horas de la Argentina, en el Chase Stadium, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV.
El partido es transmitido por el MLS Season Pass, en la aplicación Apple TV.
Cómo ver en vivo Inter Miami vs DC United
El nuevo compromiso del Inter Miami será televisado por el servicio de streaming Apple TV+, como todos los partidos del certamen de Estados Unidos.
Como sabe, la plataforma de streaming Apple TV es la dueña de los derechos para la transmisión de los partidos de la Mejor League Soccer (MLS) y la Leagues Cup. Quienes quieran acceder, deberán suscribirse, aunque hay algunas opciones gratuitas.
