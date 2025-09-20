En vivo

Apple TV gratis para ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs DC United

Se puede seguir este sábado a "Las Garzas", con la posible participación del astro argentino Lionel Messi, gratis a través de la plataforma de streaming.

20/09/2025 | 18:44Redacción Cadena 3

FOTO: Apple TV gratis para ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi

El Inter Miami de Lionel Messi recibe este sábado a DC United, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) 2025.

De andar irregular en la MLS, el conjunto de Javier Mascherano viene de recuperarse, tras dos derrotas al hilo, con una buena victoria ante Seattle Sounders con un tanto del astro rosarino.

A qué hora juegan Inter Miami vs DC United

El partido se juega desde las 20.30 horas de la Argentina, en el Chase Stadium, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV.

El partido es transmitido por el MLS Season Pass, en la aplicación Apple TV.

Cómo ver en vivo Inter Miami vs DC United

El nuevo compromiso del Inter Miami será televisado por el servicio de streaming Apple TV+, como todos los partidos del certamen de Estados Unidos.

Como sabe, la plataforma de streaming Apple TV es la dueña de los derechos para la transmisión de los partidos de la Mejor League Soccer (MLS) y la Leagues Cup. Quienes quieran acceder, deberán suscribirse, aunque hay algunas opciones gratuitas.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? El Inter Miami enfrenta a DC United en la MLS 2025.

¿Quién dirige al Inter Miami? El equipo es dirigido por Javier Mascherano.

¿Cuándo se juega? El partido se lleva a cabo el sábado a las 20.30 horas de Argentina.

¿Dónde se juega? El encuentro tendrá lugar en el Chase Stadium.

¿Cómo se puede ver? Se transmitirá en la plataforma Apple TV con opciones de acceso gratuito.

[Fuente: Noticias Argentinas]

