Anisimova le ganó un partido durísimo a Osaka y se metió en la final del US Open

FOTO: Anisimova sueña con el título en el US Open.

La tenista estadounidense Amanda Anisimova (8°) le ganó un partido durísimo a la japonesa Naomi Osaka (23°) y se metió en la final del US Open, donde se enfrentará con la bielorrusa Aryna Sabalenka (1°).

Anisimova, quien atraviesa el mejor momento de su carrera, se impuso por 6-7(4), 7-6(3) y 6-3 en un encuentro que se extendió durante casi tres horas.

En su presentación previa, Anisimova había dado la gran sorpresa al eliminar a la polaca Iga Swiatek, quien hacía menos de dos meses la había aplastado en la final de Wimbledon con un impresionante doble 6-0 en menos de una hora.

De esta manera, Anisimova se metió por segunda vez en su carrera, y de forma consecutiva, en una final de Grand Slam.

Su rival en el partido decisivo será la número 1 del mundo, Sabalenka, quien previamente había derrotado por 4-6, 6-3 y 6-4 a la estadounidense Jessica Pegula (4°).

Sabalenka quiere cerrar su temporada en torneos de Grand Slam con broche de oro, ya que alcanzó la final en el Abierto de Australia y en Roland Garros, mientras que en Wimbledon llegó hasta las semifinales.

La gran final del US Open femenino entre Sabalenka y Anisimova será este sábado, con horario aún por definir.