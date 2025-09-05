En vivo

Deportes

Anisimova le ganó un partido durísimo a Osaka y se metió en la final del US Open

La estadounidense se enfrentará con Sabalenka en el encuentro que definirá a la nueva campeona.

05/09/2025 | 09:41Redacción Cadena 3

FOTO: Anisimova sueña con el título en el US Open.

La tenista estadounidense Amanda Anisimova (8°) le ganó un partido durísimo a la japonesa Naomi Osaka (23°) y se metió en la final del US Open, donde se enfrentará con la bielorrusa Aryna Sabalenka (1°).

Anisimova, quien atraviesa el mejor momento de su carrera, se impuso por 6-7(4), 7-6(3) y 6-3 en un encuentro que se extendió durante casi tres horas.

En su presentación previa, Anisimova había dado la gran sorpresa al eliminar a la polaca Iga Swiatek, quien hacía menos de dos meses la había aplastado en la final de Wimbledon con un impresionante doble 6-0 en menos de una hora.

De esta manera, Anisimova se metió por segunda vez en su carrera, y de forma consecutiva, en una final de Grand Slam.

Su rival en el partido decisivo será la número 1 del mundo, Sabalenka, quien previamente había derrotado por 4-6, 6-3 y 6-4 a la estadounidense Jessica Pegula (4°).

Sabalenka quiere cerrar su temporada en torneos de Grand Slam con broche de oro, ya que alcanzó la final en el Abierto de Australia y en Roland Garros, mientras que en Wimbledon llegó hasta las semifinales.

La gran final del US Open femenino entre Sabalenka y Anisimova será este sábado, con horario aún por definir.

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido entre Anisimova y Osaka?
Amanda Anisimova ganó el partido durísimo a Naomi Osaka.

¿Cuál es el resultado del partido?
Anisimova venció a Osaka por 6-7(4), 7-6(3) y 6-3.

¿A quién se enfrentará Anisimova en la final?
Anisimova se enfrentará a Aryna Sabalenka en la final del US Open.

¿Cuándo será la final del US Open femenino?
La final se disputará este sábado, con horario por definir.

¿Qué ha logrado Anisimova en su carrera?
Anisimova se metió por segunda vez consecutiva en una final de Grand Slam.

[Fuente: Noticias Argentinas]

