Ander Herrera reveló la dura realidad de las inferiores de Boca: "El 85 o 90% vive en pobreza familiar"

El mediocampista español contó lo difícil que es para los jóvenes jugadores del "Xeneize" contar con la "responsabilidad" de ayudar a sus familias.

30/08/2025 | 19:43Redacción Cadena 3

FOTO: Ander Herrera reveló la dura realidad de las inferiores de Boca y el alto índice de pobreza.

El mediocampista español de Boca, Ander Herrera sorprendió en una reciente entrevista al revelar la difícil situación que atraviesan muchos de los juveniles que forman parte de las divisiones inferiores del club.

Con pocos partidos disputados en el “Xeneize” desde su llegada, el ex Manchester United y París Saint-Germain habló sobre las condiciones de vida de los más chicos y el peso que cargan desde edades muy tempranas.

Herrera destacó que, a diferencia de lo que ocurre en inferiores de otros clubes del mundo, en Argentina muchos adolescentes deben pensar en sostener económicamente a sus familias mientras buscan cumplir el sueño de ser futbolistas profesionales.

Aquí los chicos están pensando con 15 años en que tienen que sacar a la familia adelante. Que tienen que salvar a la familia”, contó el español en diálogo con Tengo un Plan.

Por otro lado, el mediocampista reveló que en sus charlas con la psicóloga de Boca, conoció datos que lo impactaron: “El 90% o el 85% de los chicos de las inferiores de Boca están en índices de pobreza familiar”.

A su vez, mencionó un caso particular que lo conmovió, ya que según le contó la psicóloga, hay un chico que no asiste a entrenar porque debe salir a recoger cartón junto a sus padres para colaborar con los ingresos del hogar.

El español también remarcó que esa carga emocional y económica condiciona el desarrollo futbolístico de los menores, ya que con apenas 15 años, muchos sienten que tienen sobre sus hombros la responsabilidad de sacar adelante a toda su familia, lo que genera un nivel de presión muy distinto al que se vive en otros contextos deportivos.

Por último, Herrera fue consultado sobre su futuro y dejó abierta la posibilidad de retirarse en Boca, el club del que es hincha, o en Real Zaragoza, donde dio sus primeros pasos: “Nunca se sabe, ahí tengo el corazón roto por cosas que han pasado. El club no es la gente que está ahora”.

Lectura rápida

¿Cuál es la realidad de los juveniles en Boca según Ander Herrera?

Ander Herrera reveló que muchos juveniles de Boca deben sostener económicamente a sus familias, lo que afecta su desarrollo futbolístico.

¿Qué porcentaje de chicos en inferiores de Boca vive en pobreza?

Según Herrera, entre el 85% y 90% de los chicos en inferiores de Boca está en condiciones de pobreza familiar.

¿Qué afecta emocionalmente a los jóvenes futbolistas?

La responsabilidad de mantener a sus familias pesa sobre los jóvenes, generando una presión distinta a la que se vive en otros entornos deportivos.

¿Qué caso conmovedor menciona Herrera?

Se refiere a un juvenil que no asiste a entrenar porque debe salir a recoger cartón para ayudar a sus padres.

¿Ander Herrera considera retirarse en Boca?

Dejó abierta la opción de retirarse en Boca o en Real Zaragoza, donde empezó su carrera, expresando su complejidad tras vivencias pasadas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

