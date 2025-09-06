En vivo

Deportes

Alemania busca recuperarse ante Irlanda del Norte en Eliminatorias Europeas

El conjunto teutón viene de caer en la primera fecha y no quiere poner en riesgo su camino hacia el Mundial. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

06/09/2025 | 19:05Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Alemania vs Irlanda del Norte por las Eliminatorias Europeas: horario y formaciones

Alemania recibe este domingo a Irlanda del Norte, en el marco de la fecha 2 de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026.

El partido se juega desde las 15.45 horas de la Argentina en el RheinEnergieStadion. Se podrá ver por Disney+.

Se trata de la segunda fecha del Grupo A de las Eliminatorias UEFA en busca de un pasaje a la próxima Copa del Mundo. El conjunto teutón cayó sorpresivamente ante Eslovaquia en el debut.

Probables formaciones de Alemania vs Irlanda del Norte

Alemania: Baumann; Raum, Tah, Rüdiger, Mittelstädt; Kimmich, Groß; Adeyemi, Wirtz, Gnabry; Woltemade.

Irlanda del Norte: Peacock-Farrell; McConville, McNair, Hume; Bradley, McCann, Charles, Devenny; Galbraith, Price; Reid.

Cómo ver en vivo Alemania vs Irlanda del Norte

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega?
Alemania enfrenta a Irlanda del Norte en las eliminatorias.

¿Cuándo se juega?
El domingo a las 15.45 horas de Argentina.

¿Dónde se jugará?
En el RheinEnergieStadion.

¿Quiénes son los equipos?
Alemania e Irlanda del Norte.

¿Cómo se puede ver?
Por la plataforma Disney+.

[Fuente: Noticias Argentinas]

