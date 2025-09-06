Alemania busca recuperarse ante Irlanda del Norte en Eliminatorias Europeas
El conjunto teutón viene de caer en la primera fecha y no quiere poner en riesgo su camino hacia el Mundial. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
06/09/2025 | 19:05Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Alemania vs Irlanda del Norte por las Eliminatorias Europeas: horario y formaciones
Alemania recibe este domingo a Irlanda del Norte, en el marco de la fecha 2 de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026.
El partido se juega desde las 15.45 horas de la Argentina en el RheinEnergieStadion. Se podrá ver por Disney+.
Se trata de la segunda fecha del Grupo A de las Eliminatorias UEFA en busca de un pasaje a la próxima Copa del Mundo. El conjunto teutón cayó sorpresivamente ante Eslovaquia en el debut.
Probables formaciones de Alemania vs Irlanda del Norte
Alemania: Baumann; Raum, Tah, Rüdiger, Mittelstädt; Kimmich, Groß; Adeyemi, Wirtz, Gnabry; Woltemade.
Irlanda del Norte: Peacock-Farrell; McConville, McNair, Hume; Bradley, McCann, Charles, Devenny; Galbraith, Price; Reid.
Cómo ver en vivo Alemania vs Irlanda del Norte
El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.
Lectura rápida
¿Qué partido se juega?
Alemania enfrenta a Irlanda del Norte en las eliminatorias.
¿Cuándo se juega?
El domingo a las 15.45 horas de Argentina.
¿Dónde se jugará?
En el RheinEnergieStadion.
¿Quiénes son los equipos?
Alemania e Irlanda del Norte.
¿Cómo se puede ver?
Por la plataforma Disney+.
[Fuente: Noticias Argentinas]