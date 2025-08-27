FOTO: Alcaraz aplastó a Bellucci y avanzó a la tercera ronda del US Open. (Foto NA: @atptour)

El tenista español Carlo Alcaraz avanzó a la tercera ronda del US Open luego de aplastar este miércoles a Mattia Bellucci por 6-1, 6-0 y 6-3 para continuar con su gran nivel en el Grand Slam estadounidense.

Días atrás, el número 2 del ranking ATP había logrado imponerse en sets corridos al norteamericano Reilly Opelka y ahora deberá medirse ante el italiano Luciano Darderi en la siguiente instancia del certamen.

El gran rendimiento del murciano de 22 años no solo se debe a haber vencido en los seis parciales que disputó, sino también porque mantuvo el servicio en cada uno de ellos, siendo esta la primera vez que lo consigue en US Open.

Con este resultado, Alcaraz dejó atrás los fantasmas que lo atormentaban tras haber caído en segunda ronda el año pasado en este mismo torneo frente a Botic van de Zandschulp. Ahora, se batirá a duelo ante Darderi para llegar a octavos de final, luego de haber alcanzado las semifinales en 2023.

Por su parte, el tenista nacido en Villa Gesell nacionalizado italiano alcanzó dicha ronda al vencer 6-0, 7-6(3), 2-6, 6-4 ante el estadounidense Eliot Spizzirri y buscará dar el batacazo ante el español para disputar por primera vez unos octavos de final de Grand Slam.

