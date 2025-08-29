Alavés recibe al Atlético de Madrid en una nueva fecha de Liga española

FOTO: Cómo ver en vivo Alavés vs Atlético de Madrid: horario y formaciones

El Atlético de Madrid de Thiago Almada, Giualino Simeone, Julián Álvarez y Nahuel Molina, visita este sábado a Alavés en el marco de la fecha 3 de la Liga española.

El encuentro se disputa desde las 12 horas de la Argentina en el Estadio de Mendizorroza, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El equipo dirigido por el Cholo Simeone no ganó en las dos primeras fechas, con una derrota y un empate.

Probables formaciones de Alavés vs Atlético de Madrid

Alavés: Sivera, Jonny Otto, Garcés, Tenaglia, Parada; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Jon Guridi; Carles Aleñá, Carlos Vicente y Toni Martínez.

Atlético de Madrid: Jan Oblak, Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Johnny Cardoso, Pablos Barrios, Thiago Almada, Giuliano Simeone; Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

Cómo ver en vivo Alavés vs Atlético de Madrid

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.