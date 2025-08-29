Alavés recibe al Atlético de Madrid en una nueva fecha de Liga española
El equipo de los argentinos busca una victoria de visitante luego de un flojo arranque de Liga. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
29/08/2025 | 14:12Redacción Cadena 3
El Atlético de Madrid de Thiago Almada, Giualino Simeone, Julián Álvarez y Nahuel Molina, visita este sábado a Alavés en el marco de la fecha 3 de la Liga española.
El encuentro se disputa desde las 12 horas de la Argentina en el Estadio de Mendizorroza, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.
El equipo dirigido por el Cholo Simeone no ganó en las dos primeras fechas, con una derrota y un empate.
Probables formaciones de Alavés vs Atlético de Madrid
Alavés: Sivera, Jonny Otto, Garcés, Tenaglia, Parada; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Jon Guridi; Carles Aleñá, Carlos Vicente y Toni Martínez.
Atlético de Madrid: Jan Oblak, Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Johnny Cardoso, Pablos Barrios, Thiago Almada, Giuliano Simeone; Julián Álvarez y Alexander Sorloth.
Cómo ver en vivo Alavés vs Atlético de Madrid
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
