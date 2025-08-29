En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Estadio 3

Newell´s vs. Barracas Ctral.

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Alavés recibe al Atlético de Madrid en una nueva fecha de Liga española

El equipo de los argentinos busca una victoria de visitante luego de un flojo arranque de Liga. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

29/08/2025 | 14:12Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Alavés vs Atlético de Madrid: horario y formaciones

El Atlético de Madrid de Thiago Almada, Giualino Simeone, Julián Álvarez y Nahuel Molina, visita este sábado a Alavés en el marco de la fecha 3 de la Liga española.

El encuentro se disputa desde las 12 horas de la Argentina en el Estadio de Mendizorroza, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El equipo dirigido por el Cholo Simeone no ganó en las dos primeras fechas, con una derrota y un empate.

Probables formaciones de Alavés vs Atlético de Madrid

Alavés: Sivera, Jonny Otto, Garcés, Tenaglia, Parada; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Jon Guridi; Carles Aleñá, Carlos Vicente y Toni Martínez.

Atlético de Madrid: Jan Oblak, Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Johnny Cardoso, Pablos Barrios, Thiago Almada, Giuliano Simeone; Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

Cómo ver en vivo Alavés vs Atlético de Madrid

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? Se enfrenta Alavés contra Atlético de Madrid en la Liga española.

¿Quiénes son los jugadores destacados? Los argentinos Thiago Almada, Julián Álvarez y Nahuel Molina juegan para Atlético de Madrid.

¿Cuándo se juega el partido? El encuentro es el sábado a las 12 horas, en Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo? En el Estadio de Mendizorroza, en España.

¿Cómo se puede ver el partido? La transmisión estará disponible en ESPN, Disney+ y plataformas digitales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho