Agustín Creevy cuestionó los valores del rugby: “Hay mucha gente hija de puta dentro”

El ex jugador de la Selección argentina de rugby, Agustín Creevy, cuestionó los valores del rugby y aseguró que “hay mucha gente hija de puta” en dicho deporte.

Este fin de semana, el jugador con más presencias en "Los Pumas" se retiró de la actividad profesional con la camiseta de San Luis en la derrota ante Belgrano por el URBA Top 12. El ex forward se despidió a sus 40 años con 110 partidos oficiales con la camiseta de la Selección argentina.

El platense fue capitán de la “Albiceleste” durante 9 años y este lunes cuestionó los discutidos “valores del rugby”: “¿Sabés cuántos clubes pobres hay jugando al rugby y cuánta gente salió de la calle por jugar al rugby? Pasa con todo, no es solamente el rugby. Hay gente hija de puta dentro del rugby como afuera, como en el fútbol, como en cualquier lado”.

“El asesinato de Fernando Báez Sosa fue una locura. Eran tipos que decían jugar al rugby, que se agarraban de los valores, pero el valor del rugby es el mismo que el de todos los deportes. No es que somos unos extraterrestres que estamos en otro lado” agregó.

Además, Creevy criticó la postura de superioridad que se intenta imponer desde dichos valores: “Te hacen parar en una superioridad que no va. Principios también tiene el fútbol, el vóley y vos en tu casa”.

Por último, el exjugador se refirió al polémico homenaje de la Selección argentina al astro futbolístico Diego Armando Maradona el día de su fallecimiento: “No jugué en ese partido, no estaba. Fue evitable, sí. A nivel institución se debería haber hecho algo, a nivel equipo también. Fue un golpe muy grande”.