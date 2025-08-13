Agónico triunfo de Estudiantes en Paraguay ante Cerro Porteño por los octavos de final de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata le ganó 1-0 con Cerro Porteño de Paraguay, en condición de visitante, en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

En el partido disputado en el estadio Ueno La Nueva Olla de Asunción, el mediocampista Santiago Ascacibar marcó el único gol a los 50 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Eduardo Domínguez definirá la serie en La Plata y con su gente, la próxima semana en el mismo horario. En lo pronto, el ´Pincha´ visitará el estadio Florencio Sola el domingo para enfrentar a Banfield a las 16.15 horas por la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Por su parte, los del argentino Diego Martínez no pudieron sacar ventaja en condición de local y deberán dar el batacazo en la capital de la Provincia de Buenos Aires. El fin de semana por la octava fecha del Torneo Clausura de Paraguay, visitará a Guaraní el domingo a las 18.30 horas en el estadio Luis Alberto Salinas Tanasio.

En los primeros 45 minutos de juego, el partido fue un ida y vuelta constante con la pelota durándole poco a los jugadores de ambos equipos que no hicieron trabajar a los arqueros Alexis Martín Arias y el uruguayo Fernando Muslera.

A los 20 minutos del segundo tiempo, Cerro Porteño tuvo la única chance clara del partido iniciada por el argentino Ignacio Aliseda que ejecutó un gran tiro de esquina desde la derecha. La pelota cayó en el segundo palo del área chica donde Jorge Morel cabeceó a quemarropa y el arquero uruguayo Fernando Muslera voló en su posición y evitó la apertura del marcador.

Sobre el final del partido, a los 49 minutos, el defensor Matías Pérez perdió la marca con el delantero Guido Carrillo en el área chica y, tras quedar mano a mano con el arquero Alexis Martín Arias, el jugador de Cerro Porteño lo barrió, haciendo que el árbitro chileno Piero Maza sancione penal inmediatamente.

El mediocampista Santiago Ascacibar se hizo cargo del penal agónico y con un remate cruzado ante la volada a la derecha del arquero Alexis Martín Arias, marcó el 1-0 definitivo.

