A una semana del comienzo del Rugby Championship: el historial de campeones

FOTO: Sudáfrica se quedó con el título en la última edición del Rugby Championship.

La edición 2025 del Rugby Championship, el torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur, se pondrá en marcha en una semana.

En el partido inaugural, el último campeón y el gran dominador del rugby en los últimos años, Nueva Zelanda, recibirá a Australia en el estadio Ellis Park a partir de las 12:10 del mediodía. Unas horas después, a las 18:10, será el turno de Los Pumas, que jugarán ante Nueva Zelanda en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El Rugby Championship se disputó por primera vez en el 2012 en reemplazo del antiguo Tres Naciones y la gran modificación fue la inclusión de la selección argentina, que buscaba foguearse de manera más regular ante las tres mayores potencias de este deporte.

A lo largo de casi todas sus ediciones, el equipo que pudo imponer un gran dominio fue Nueva Zelanda, que se consagró en 9 de las primeras 12.

Los All Blacks ganaron en los años 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 y 2023.

Segundo en la lista aparece Sudáfrica, gracias a las consagraciones de las ediciones de 2019 y 2024, mientras que Australia está tercero con un título, en 2015.

Los Pumas, por su parte, son los únicos que todavía no pudieron gritar campeón, aunque en 2023 estuvieron a solo un triunfo de lograrlo y demuestran año a año una evolución constante.

Su mejor actuación fue en el 2020, cuando terminaron segundos al cosechar un triunfo ante Nueva Zelanda, dos empates (contra Australia y Nueva Zelanda) y una derrota también frente a los All Blacks. De todas maneras, esta edición fue reconocida como Tres Naciones debido a la ausencia de Sudáfrica por la pandemia de Covid-19.

El historial de campeones de Rugby Championship

2012: Nueva Zelanda

2013: Nueva Zelanda

2014: Nueva Zelanda

2015: Australia

2016: Nueva Zelanda

2017: Nueva Zelanda

2018: Nueva Zelanda

2019: Sudáfrica

2020: Nueva Zelanda (contó como Tres Naciones)

2021: Nueva Zelanda

2022: Nueva Zelanda

2023: Nueva Zelanda

2024: Sudáfrica