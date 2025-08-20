Vuelve el Festival Argentino de Historieta con 40 sellos y actividades gratuitas

FOTO: El Festival Argentino de Historieta (¡FAH!) se realizará en el Rojas.

El Festival Argentino de Historieta (¡FAH!) volverá a realizarse el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, de 14 a 21, en el Centro Cultural Rojas (Av. Corrientes 2038, CABA), con entrada libre y gratuita.

La edición 2025 reunirá a 40 sellos de todo el país y más de 20 actividades, entre charlas, talleres, ferias editoriales, proyecciones, espectáculos y propuestas interactivas para público adulto e infantil.

Entre los autores invitados estarán Tute, El Bruno, Esteban Podetti, Max Aguirre, Gustavo Sala, Dolores y María Eugenia Alcatena, Decur, Carina Altonaga, Carlos Aon, Horacio Lalia, Paula Boffo y Rodolfo Santullo, entre otros.

Participarán editoriales como Estudio Mafia, Hotel de las Ideas, Primavera Revólver, Comic.ar, Ovni Press, Planeta, Random House, LocoRabia, Colihue y Libros del Zorro Rojo.

El festival conmemora el Día de la Historieta Argentina, que se celebra cada 4 de septiembre en homenaje al primer número de El Eternauta publicado en 1957.

Con el apoyo de la Cámara Argentina del Libro, el Instituto Francés, el CCEBA y la Biblioteca Nacional, ¡FAH! busca reafirmar la historieta como punto de convergencia cultural y fomentar su diálogo con otras artes.