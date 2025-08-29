FOTO: Nury Taborda y Minino Garay: un fin de semana de música y legado en Córdoba.

Córdoba se prepara para vivir un doble acontecimiento artístico y familiar que atraviesa generaciones y géneros musicales. El viernes 5 y el sábado 6 de septiembre, madre e hijo compartirán escenario y espíritu creativo: Nury Taborda, compositora fundamental en los orígenes del cuarteto, presentará su libro autobiográfico Lo que te toca, te toca, mientras que su hijo, el reconocido percusionista internacional Minino Garay, estrenará su nuevo disco, un homenaje al legendario músico santiagueño Domingo Cura.

La voz silenciada del cuarteto

A sus 85 años, Nury Taborda sigue escribiendo desde Córdoba, reivindicando una obra que durante décadas permaneció en la sombra. Con más de doscientos registros en SADAIC, fue coautora de clásicos como Soy tu Chichi y Si sales por el bosque, piezas que cimentaron la identidad del cuarteto cordobés en los años setenta. Ahora, su historia y su legado llegan en forma de libro.

Lo que te toca, te toca, publicado por Ediciones Recovecos, reúne poemas, letras inéditas, aforismos y relatos que trazan un recorrido íntimo por su vida como docente, compositora y protagonista silenciada de la música popular.

La presentación se realizará el viernes 5 de septiembre a las 18 horas en el Nuevo Concejo Deliberante (Intendente Ramón B. Mestre y Bajada de Alvear), con entrada libre y gratuita. El evento contará con música en vivo a cargo de Minino Garay y artistas invitados, en una celebración que promete unir literatura y sonido.

El legado de los tambores

Un día después, el sábado 6 a las 21 en Espacio Platz (Av. Maipú 350), será el turno de Minino Garay, quien presentará su nuevo disco homenaje a Domingo Cura, el santiagueño que revolucionó la percusión folklórica argentina y acompañó a leyendas como Mercedes Sosa, Ariel Ramírez, Litto Nebbia y Gustavo Cerati.

El trabajo consta de ocho temas divididos en dos etapas: una primera parte de raíz folklórica, ya disponible en plataformas digitales, con versiones de clásicos como Añoranzas, Al jardín de la república y Gato de Cosquín; y una segunda etapa, más experimental y ligada al jazz, que verá la luz antes de fin de año.

El homenaje cuenta con la participación de reconocidos músicos como Walter Urán, Jorge Luis Carabajal, Manu Sija, Mery Murúa, Juan Iñaki y Pao Bernal, entre otros. Las entradas pueden adquirirse anticipadamente desde $13.000 en el sitio Antesala.

Madre e hijo, un mismo pulso

El cruce de estas dos presentaciones no es casual: en la obra de Minino Garay resuena la herencia creativa de Nury Taborda, quien, sin haber ocupado escenarios, dejó una huella en canciones que hoy viajan por el mundo.

Este fin de semana, Córdoba será testigo de un diálogo entre generaciones: la voz de una mujer que ayudó a fundar el cuarteto y la percusión de un músico que rinde tributo a uno de los grandes maestros del folklore argentino. Dos gestos artísticos que, juntos, reafirman que la música y la memoria familiar laten con la misma intensidad.