Cultura

Noche Blanca: Estreno de la obra en el Teatro Eureka este 6 de septiembre

La obra de Cecilia Dellatorre y Lucía Ivanissevich Machado se presenta desde el 6 de septiembre en la sala de Avenida Corrientes 4269.

18/08/2025 | 23:44Redacción Cadena 3

FOTO: Cecilia Dellatorre y Lucía Ivanissevich Machado.

La obra Noche Blanca. Entre la vigilia y el sueño, de Cecilia Dellatorre y Lucía Ivanissevich Machado, tuvo su estreno el sábado 6 de septiembre a las 21 en el Teatro Eureka (Av. Corrientes 4269, CABA), con funciones semanales los sábados en el mismo horario.

Protagonizada por sus autoras, la pieza siguió a Ana y Celeste, dos mujeres que se encontraron en un espacio indefinido, un “no lugar” entre el sueño, el limbo y la memoria. Allí intentaron descifrar su tránsito a través de personajes y recuerdos, en una puesta que combinó música en vivo, visuales y escenografía surrealista.

“Queríamos corrernos del registro costumbrista e invitar al espectador a un viaje que transcurra en otros planos, donde podamos indagar sobre lo desconocido”, señalaron las creadoras, que también asumieron la dirección.

El espectáculo contó con música y efectos sonoros de Lucas Bidon–Chanal, escenografía y vestuario de María Clara Dal Din, e iluminación de Paloma Franco. La duración fue de 60 minutos.

Las entradas tuvieron un valor de $15.000 (con copa de vino incluida) y $12.000 para jubilados y estudiantes, disponibles a través de Alternativa Teatral.

Lectura rápida

¿Qué obra se estrenó? Noche Blanca. Entre la vigilia y el sueño.

¿Quiénes son las autoras de la obra? Cecilia Dellatorre y Lucía Ivanissevich Machado.

¿Cuándo se realizó el estreno? El sábado 6 de septiembre a las 21.

¿Dónde se presentó la obra? En el Teatro Eureka, Av. Corrientes 4269, CABA.

¿Cuál fue el precio de las entradas? $15.000 (con copa) y $12.000 para jubilados y estudiantes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

