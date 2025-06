Neil Young presenta "Talkin to the Trees" con su nuevo grupo, Chrome Hearts

Neil Young lanzó "Talkin to the Trees", su más reciente colección de canciones junto a su nueva banda de acompañamiento, Chrome Hearts. Este conjunto está integrado por músicos de larga trayectoria, tales como Micah Nelson en guitarra, Corey McCormick en bajo y Anthony Logerfo en batería, quienes ya formaron parte de Promise of the Real. A ellos se suma el experimentado Spooner Oldham, colaborador del artista canadiense desde 1978.

El álbum, que fue grabado en 2024 y finalmente editado este mes, refleja la fidelidad de Young a su filosofía creativa: capturar lo que siente en el instante. Como resultado, las canciones oscilan entre el espíritu folk, representado por la pista que da título al disco, y momentos de intensa distorsión guitarrera que recuerdan a Crazy Horse, como es el caso de "Big Change" y "Dark Mirage". También se incluyen composiciones de raíz country, como "Thankful" y "First Fire of Winter".

A pesar de que destacan temas de gran belleza y energía, el disco no está exento de composiciones más irregulares, como "Silver Eagle", un tributo a su vehículo de gira, y "Let’s Roll Again", una crítica a la industria automotriz que parece improvisada. La balada "Family Life" se presenta justo antes de la intensa "Dark Mirage", que algunos analistas interpretan como un reflejo de las tensiones familiares que surgieron tras su divorcio en 2014, período durante el cual el músico contrajo matrimonio con la actriz Daryl Hannah.

"Talkin to the Trees" se puede considerar un disco típicamente Young: honesto, variable y por momentos desparejo. A seis décadas de su debut en la industria, el legendario músico continúa guiándose por su instinto, sin hacer concesiones.