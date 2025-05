Mario Alonso Puig compartió en la Feria Internacional del Libro las claves de desarrollo personal

El doctor, escritor y conferencista Mario Alonso Puig se presentó en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde compartió sus reflexiones sobre la relevancia de los libros y las claves universales para el desarrollo personal.

En un diálogo mantenido con Cayetano durante el programa No trates de entenderlo en Metro 95.1, Alonso Puig abordó desde su admiración por la gastronomía argentina, afirmando que 'aquí en Argentina se come muy bien', hasta sus primeras experiencias como lector a través de autores como Emilio Salgari y Hermann Hesse.

El doctor reflexionó sobre la creación de su primer libro, Madera de líder, indicando que lo escribió con el propósito de ilustrar la importancia del liderazgo, subrayando que el líder es quien inspira, moviliza y genera esperanza.

Alonso Puig señaló que, más allá de los 'dolores' individuales, todos compartimos un anhelo universal por mejoras en nuestras vidas. Según su experiencia, hay tres elementos fundamentales que todos buscan para avanzar significativamente.

Las tres claves esenciales del desarrollo personal:

Más claridad mental: En situaciones complicadas, ya sean laborales o personales, a menudo no se sabe hacia dónde dirigirse o cómo actuar. La claridad resulta indispensable para 'tomar la decisión correcta'. Puig destacó que el lenguaje tiene un impacto profundo en el ser humano; al 'dar forma a lo que siento', se puede 'gestionar' mejor la situación. Escribir y nombrar un sentimiento como el miedo brinda una sensación de confianza, ya que 'lo que no puedo superar es lo que no entiendo'.

Paz Interior: Esta paz implica una búsqueda más profunda, diferente del 'bienestar subjetivo'. Para Puig, la felicidad es la alegría del corazón, que depende del 'ser'. Esta felicidad se mantiene si uno se mantiene 'conectado consigo mismo', especialmente en momentos difíciles, y si se conecta con los demás y con el universo, ya que esta conexión actúa como 'un bálsamo' en los momentos adversos.

Confianza: Esta es la tercera clave, íntimamente relacionada con las otras dos. Puig enfatizó que 'todo lo que puedas hacer para generar claridad mental, serenidad y paz interior contribuirá enormemente a una persona'.