FED 2025: el cronograma de actividades para este fin de semana

La Feria de Editores (FED) 2025 ofreció en la Ciudad de Buenos Aires una programación cargada de libros, talleres y charlas culturales hasta mañana domingo.

La Feria de Editores (FED) 2025 se realizó de 14 a 21 horas, en el Complejo Art Media de Avenida Corrientes 6271, CABA.

Todas las actividades de la nueva edición de la FED, que reunió a miles de lectores, escritores y editoriales pequeñas y medianas del país y de la región, resultaron gratuitas.

Programa de actividades:

Sábado 9 de agosto

16:00: Pesadilla para gauchoides Dos referentes de la ciencia ficción y el new weird conversaron sobre cómo retomar la tradición literaria argentina de los siglos XIX y XX para ponerla en diálogo con la tecnología, la historia reciente y los terrores contemporáneos. Una charla entre Juan Mattio y Michel Nieva. Modera Nadia Rivero. Presenta: Caja negra.17:30:

Escribir a pesar del dolor. El duelo en la literatura latinoamericana ¿Cómo escribir literatura acerca de la pérdida? ¿Qué hace que las historias de lugares tan distintos nos resulten tan cercanas? Las escritoras Socorro Venegas (México) y Paula Tomassoni (Argentina) reflexionaron sobre cómo escribir literatura a partir y a pesar del duelo. Modera: Alicia Salomone. Presenta: La parte maldita & Corregidor.

19:00: Fuerza, abandono, vicio y libertad: ¡Las diez mil flores del poema! Un destello arbitrario, incompleto, pero sincero de la poesía contemporánea argentina hoy. Escuche. Disfrute. No cambie de canal. Poesía es lo que está sucediendo. Participantes: Jimena Arnolfi Villarraza, La piba Berreta, Paula Brecciaroli, Flavia Calise, Nadia Sol Caramella, Marico Carmona, Martina Cruz, Nina Ferrari, Natalia Iñiguez, Natalia Leiderman, Walter Lezcano, Gaita Nihil, Mara Parra, Catalina Reggiani y Gustavo Yuste. Modera: Pamela Terlizzi Prina. Curaduría: Marcos Gras. Presenta: Feria de Editorxs.

Domingo 10 de agosto

14:30: Mujeres al filo del deseo Como autoras y como personajes, ¿qué buscan las mujeres en la ficción? La literatura como espacio de pensamiento y discusiones dentro de los feminismos. Participan: Bernardita Bravo Pelizzola y Paula Puebla. Presenta: Ediciones Godot.

16:00: Asia desde Argentina Una conversación con las tres editoriales argentinas dedicadas a la literatura asiática. Japón, Corea y China, las tres regiones, las tres tradiciones literarias presentes para conversar sobre el lugar de Asia entre los lectores argentinos. Participan: el editor de También el Caracol, Miguel Serdegna; el editor de Hwarang, Nicolás Braessas; y los editores de Mil Gotas, Diego Garcías y Guillermo Bravo. Presenta: Mil gotas, También el caracol & Hwarang.

17:30: Feminismo en tiempos de ultraderecha Pablo Semán, Verónica Gago y Carolina Spataro conversaron sobre los desafíos del feminismo frente al avance de los discursos y políticas de ultraderecha. Modera: Florencia Alcaraz. Presenta: Siglo XXI.

19:00: Cómo los videojuegos están cambiando el mundo La industria de los videojuegos, más grande que la cinematográfica y la musical juntas, tiene la capacidad de desafiar el statu quo. ¿Podemos pensarla como una fuerza para la igualdad o está destinada a alimentar agendas reaccionarias e hipermaterialistas? Participan: la escritora lituano-británica Marijam Didžgalvyte y el autor argentino Juan Ruocco. Presenta: Ediciones Godot.