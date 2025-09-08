Estrenan en el Gaumont un documental sobre la transformación cultural de Isla Maciel

El documental Pintó la Isla, dirigido por Gonzalo Sierra, tuvo su estreno el domingo 21 de septiembre a las 20 en el Cine Gaumont (Av. Rivadavia 1635), con una función especial que retrató la experiencia cultural que transformó a Isla Maciel en una galería de arte a cielo abierto.

La película mostró cómo vecinos y vecinas del barrio impulsaron recorridos turísticos que permitieron a visitantes cruzar el Riachuelo y descubrir una propuesta artística y social inédita en el conurbano bonaerense.

El proyecto comunitario, que cumplió 11 años, nació cuando el docente Gerardo Montes de Oca y sus alumnos de 5º año de secundaria comenzaron a pintar las paredes del barrio como parte de sus clases.

Desde entonces, cientos de muralistas emergentes y consagrados a nivel mundial dejaron su huella en Isla Maciel, transformando no solo el paisaje urbano sino también la vida cotidiana de su comunidad.

La historia de Isla Maciel estuvo íntimamente ligada al desarrollo urbano de Buenos Aires. En sus inicios, a principios del siglo XX, fue un barrio de trabajadores que creció alrededor del frigorífico Anglo, en la Provincia de Buenos Aires, justo al otro lado del Riachuelo. Sin embargo, la belleza ribereña de su entorno se vio opacada con el avance de la contaminación y el declive industrial, profundizando estigmas negativos sobre sus habitantes. “Fueron muchos años de degradación y descuido por parte de los políticos de turno” afirmó Gonzalo Sierra, director de la película.

Pintó la Isla demostró cómo el arte, la solidaridad y el trabajo colectivo pueden cambiar realidades, sin depender de partidos políticos ni estructuras tradicionales. La isla se llenó de música de todos los idiomas gracias a los voluntarios, con o sin experiencia, que llegaron de todas partes a darle color a la isla. Sin lugar a dudas, la transformación es del barrio y de las personas que levantan sus pinceles.

Es por eso que Pintó la Isla no solo es un documental que cuenta una historia: es una invitación a hacer; y una demostración de que comunitariamente todo es posible.