El galerista Daniel Mamán fue nombrado Personalidad Destacada de la Cultura

El reconocido experto en arte y galerista Daniel Mamán fue distinguido este lunes como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en una emotiva ceremonia realizada en el Salón Dorado de la Legislatura porteña. Acompañado de sus afectos, el fundador de Maman Fine Art repasó sus casi 50 años de trayectoria y se emocionó al ver a sus nietos presentes en el acto.

Según supo Noticias Argentinas, Mamán se mostró visiblemente conmovido por el reconocimiento. "Estoy muy, muy, muy emocionado, es un reconocimiento que yo no esperaba", expresó. En su discurso, recordó sus humildes comienzos: "Como siempre digo, empecé llevando la obra en colectivo". El momento de mayor emoción, confesó, fue al ver llegar a su familia: "Me emocioné recién porque vi a mis nietos que llegaron y nada, es lo más lindo que tengo en la vida".

Con una trayectoria de más de 45 años, Mamán se ha consolidado como uno de los marchands más influyentes de la región, asesorando a importantes coleccionistas y promoviendo el arte argentino en el mundo. Su galería, Maman Fine Art, fundada en 2001, es un pilar en la escena local y un puente con el mercado internacional.

La galería cuenta con sedes en Buenos Aires, a pocos metros del MALBA, y en el distrito de arte de Allapattah, en Miami. Su acervo alberga más de 4.000 obras y se especializa en las vanguardias modernas y el arte contemporáneo argentino. Además, desde 2018 representa el patrimonio de los pioneros del arte cinético, Martha Boto y Gregorio Vardánega.

La distinción, impulsada por la diputada Patricia Glize, celebra una carrera dedicada a la difusión del talento nacional, que le ha permitido a Mamán, como él mismo destacó, "posicionar a varios artistas argentinos a nivel internacional".