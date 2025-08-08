El arte como espejo incómodo: Gustavo Reinoso retrata la Argentina que duele

El artista plástico Gustavo Reinoso inauguró este viernes 8 de agosto, a las 18, la muestra Invisibles, historias sin sombra en el Palacio Bisconti (Paraguay 816), con entrada libre y gratuita. La serie, integrada por dibujos de gran formato y ensamblajes realizados con cartones, telas y objetos descartados, nació en 2018 a partir del contacto directo del autor con personas en situación de calle en el barrio de Almagro.

Reinoso recupera materiales y relatos para interpelar sobre la naturalización del hambre y la indigencia. “El hambre nunca es una elección, y la invisibilidad es siempre una forma de violencia”, afirmo el artista, que concibe la precariedad como lenguaje visual y soporte conceptual.

Entre las piezas sobresale El Braian, personaje que representa a la infancia estigmatizada y que, lejos de callar, “grita” desde cada obra. El recorrido incluye la instalación inmersiva Casa Invisible, donde una narración en off relata historias reales que completan la experiencia.

Declarada de Interés Cultural por la Legislatura porteña, la serie fue reseñada recientemente en la revista alemana GEO. La muestra podrá visitarse jueves, viernes y sábados de 16 a 20.

Gustavo Reinoso (Buenos Aires, 1969) es arquitecto y artista plástico con trayectoria en exposiciones nacionales e internacionales, y muralista en espacios públicos emblemáticos.