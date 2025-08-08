En vivo

Cultura

El arte como espejo incómodo: Gustavo Reinoso retrata la Argentina que duele

La muestra Invisibles reúne dibujos y piezas con materiales recuperados para denunciar el hambre y la indigencia en nuestro país.

08/08/2025 | 19:37Redacción Cadena 3

FOTO: El artista plástico Gustavo Reinoso en su estudio.

El artista plástico Gustavo Reinoso inauguró este viernes 8 de agosto, a las 18, la muestra Invisibles, historias sin sombra en el Palacio Bisconti (Paraguay 816), con entrada libre y gratuita. La serie, integrada por dibujos de gran formato y ensamblajes realizados con cartones, telas y objetos descartados, nació en 2018 a partir del contacto directo del autor con personas en situación de calle en el barrio de Almagro.

Reinoso recupera materiales y relatos para interpelar sobre la naturalización del hambre y la indigencia. “El hambre nunca es una elección, y la invisibilidad es siempre una forma de violencia”, afirmo el artista, que concibe la precariedad como lenguaje visual y soporte conceptual.

Entre las piezas sobresale El Braian, personaje que representa a la infancia estigmatizada y que, lejos de callar, “grita” desde cada obra. El recorrido incluye la instalación inmersiva Casa Invisible, donde una narración en off relata historias reales que completan la experiencia.

Declarada de Interés Cultural por la Legislatura porteña, la serie fue reseñada recientemente en la revista alemana GEO. La muestra podrá visitarse jueves, viernes y sábados de 16 a 20.

Gustavo Reinoso (Buenos Aires, 1969) es arquitecto y artista plástico con trayectoria en exposiciones nacionales e internacionales, y muralista en espacios públicos emblemáticos.

Lectura rápida

¿Qué es la muestra?
La muestra se llama Invisibles, historias sin sombra y trata sobre el hambre y la indigencia.

¿Quién es el artista?
El artista es Gustavo Reinoso, arquitecto y artista plástico con una amplia trayectoria.

¿Cuándo se inauguró?
Se inauguró el viernes 8 de agosto a las 18 horas.

¿Dónde se encuentra?
La muestra está en el Palacio Bisconti, ubicado en Paraguay 816.

¿Cuál es la entrada?
La entrada es libre y gratuita.

[Fuente: Noticias Argentinas]

