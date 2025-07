Diversidad y primeras voces en la lista larga del Premio Booker 2025

Trece novelas provenientes de nueve países conformaron la lista larga (longlist) del Premio Booker 2025, anunciada este martes en Londres por The Booker Prizes. Entre los autores seleccionados figuran nombres consagrados como Tash Aw, Susan Choi y Kiran Desai, junto a debutantes como Ledia Xhoga y Maria Reva.

Las obras fueron elegidas entre más de 150 títulos escritos originalmente en inglés y publicados en el Reino Unido o Irlanda entre el 1° de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025.

El jurado de esta edición estuvo presidido por el reconocido novelista y dramaturgo irlandés Roddy Doyle, quien destacó la diversidad formal y temática de la selección: “Hay novelas cortas y otras muy largas. Algunas experimentan con la forma, otras no tanto. Unas miran al pasado, otras se centran en nuestro inestable presente. Todas examinan la identidad y están llenas de grandes personajes y sorpresas narrativas”.

La lista incluyó autores de Albania, Canadá, Hungría, India, Malasia, Trinidad y Tobago, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos. Siete de las trece obras fueron escritas por mujeres.

Entre los títulos destacados se encontraba The Loneliness of Sonia and Sunny de Kiran Desai, ganadora del Booker en 2006, con su primera novela en casi dos décadas. También The South de Tash Aw, quien podría convertirse en el primer autor malasio en alzarse con el galardón, y Endling de Maria Reva, una de las dos primeras novelas que integran la lista, junto a Misinterpretation de Ledia Xhoga.

El libro más extenso de esta edición, con más de 650 páginas, resultó ser el de Desai; mientras que el más breve fue Universality de Natasha Brown, con apenas 160.

Los 13 títulos de la longlist del Premio Booker 2025

Love Forms – Claire Adam (Trinidad y Tobago), Faber

– Claire Adam (Trinidad y Tobago), Faber The South – Tash Aw (Malasia), 4th Estate

– Tash Aw (Malasia), 4th Estate Universality – Natasha Brown (Reino Unido), Faber

– Natasha Brown (Reino Unido), Faber One Boat – Jonathan Buckley (Reino Unido), Fitzcarraldo Editions

– Jonathan Buckley (Reino Unido), Fitzcarraldo Editions Flashlite – Susan Choi (Estados Unidos), Jonathan Cape

– Susan Choi (Estados Unidos), Jonathan Cape The Loneliness of Sonia and Sunny – Kiran Desai (India), Hamish Hamilton

– Kiran Desai (India), Hamish Hamilton Audition – Katie Kitamura (Estados Unidos), Fern Press

– Katie Kitamura (Estados Unidos), Fern Press The Rest of Our Lives – Ben Markovits (Estados Unidos), Faber

– Ben Markovits (Estados Unidos), Faber The Land in Winter – Andrew Miller (Reino Unido), Sceptre

– Andrew Miller (Reino Unido), Sceptre Endling – Maria Reva (Ucrania), Virago/Little, Brown

– Maria Reva (Ucrania), Virago/Little, Brown Flesh – David Szalay (Canadá), Jonathan Cape

– David Szalay (Canadá), Jonathan Cape Seascraper – Benjamin Wood (Reino Unido), Viking

– Benjamin Wood (Reino Unido), Viking Misinterpretation – Ledia Xhoga (Albania), Daunt Books Originals

La shortlist o lista corta se dará a conocer el próximo 17 de septiembre. El ganador del prestigioso galardón, dotado con 50.000 libras esterlinas, será anunciado en noviembre en Londres.