Córdoba vibra con el tango: SONICO celebra a Eduardo Rovira

La Fundación Pro Arte Córdoba continúa su Ciclo de Conciertos de Abono 2025 con un evento imperdible: el quinteto belga SONICO se presentará el sábado 19 de abril a las 20 horas en el Teatro del Libertador.

Este concierto, parte de la gira sudamericana “ROVIRA 100”, está dedicado a rescatar y homenajear la obra del compositor argentino Eduardo Rovira, un pionero del tango moderno que revolucionó el género junto a contemporáneos como Astor Piazzolla.

Programa y artistas en escena

El repertorio incluirá obras emblemáticas de Rovira, así como piezas poco conocidas de otros exponentes del tango de vanguardia, como Piazzolla, Osvaldo Berlingieri, Alberto Caracciolo, Omar Luppi y Omar Valente. Cada interpretación estará acompañada de anécdotas que enriquecerán la experiencia, contextualizando la evolución del género. Con una duración de 90 minutos, el concierto contará con cinco músicos en escena: Lysandre Donoso (bandoneón, Francia), Stephen Meyer (violín, EE. UU.), Alejandro Schwarz (guitarra, Argentina), Ariel Eberstein (contrabajo, Argentina) e Ivo De Greef (piano, Bélgica).

Entradas a la venta

Las entradas ya están disponibles en la boletería del Teatro del Libertador y en Autoentrada. Los precios son: plateas $30.000, cazuelas $25.000, tertulias $20.000, paraísos $10.000, palcos $100.000 y palcos cazuelas $80.000. Una oportunidad única para disfrutar de un espectáculo que combina historia, música y pasión.

Eduardo Rovira: un revolucionario del tango

Eduardo Rovira (1925-1980), compositor y bandoneonista argentino, fue una figura clave en la creación del tango moderno. Comparado frecuentemente con Piazzolla, Rovira exploró caminos experimentales, integrando elementos innovadores que desafiaron las tradiciones del género. Piazzolla llegó a decir: “Hubo un tiempo en que Rovira fue más revolucionario que yo.” Tras su muerte a los 55 años, su obra quedó olvidada hasta que SONICO comenzó un trabajo de investigación para redescubrirla y reinterpretarla.

SONICO: una década al rescate del tango de vanguardia

Fundado en 2015 en Bruselas, SONICO se ha convertido en un referente mundial en la reinterpretación del tango de vanguardia. En sus 10 años de trayectoria, el ensamble ha rescatado y transcrito más de 70 obras de Rovira a partir de manuscritos y grabaciones no comerciales. Su discografía incluye cuatro álbumes: Eduardo Rovira: La Otra Vanguardia (2018), Eduardo Rovira: Inédito e Inconcluso (2020), Piazzolla - Rovira: The Edge of Tango (2021) y Five, Six, Seven, Eight... The Edge of Tango Vol. 2 (2024). Durante esta gira, grabarán en Buenos Aires su próximo álbum, titulado ROVIRA 100, que incluirá los icónicos trabajos de Rovira “Sonico” (1969) y “Que lo Paren” (1975).

Gira “ROVIRA 100”: un recorrido por Sudamérica

La gira “ROVIRA 100” celebra el centenario de Rovira y los 10 años de SONICO, recorriendo Argentina, Uruguay y Chile entre el 14 de abril y el 5 de mayo de 2025. Las fechas confirmadas son:

17/04: Teatro Aula Magna, Universidad de Santiago (Chile)

18/04: Teatro del Bicentenario, San Juan (Argentina)

19/04: Teatro Libertador, Córdoba (Argentina)

20/04: Teatro Municipal, Río Cuarto (Argentina)

22/04: Teatro El Círculo, Rosario (Argentina)

23/04: Mozarteum Argentino, CCK - Sala Argentina, Buenos Aires (Argentina)

24-28/04: Grabación de ROVIRA 100 en Buenos Aires (Argentina)

Durante la gira, la Legislatura Porteña declarará de interés el trabajo de recuperación patrimonial de SONICO, gracias a un proyecto impulsado por el legislador Alejandro Grillo.

Un proyecto global para 2025 y más allá

“ROVIRA 100” no es solo una gira, sino una celebración global que incluye programas innovadores:

The Edge of Tango: un espectáculo que une las obras de Piazzolla y Rovira.

Five, Six, Seven, Eight: puesta en escena del ballet Tango Buenos Aires de Rovira, inspirado en Stravinsky.

Residencia Creativa en Europa: desarrollo del quinto álbum de SONICO, con estreno el 20 de noviembre de 2025 en el Centro Cultural Strombeek Grimbergen (Bélgica).

Sinfonía de Tango: estreno de un tango-sinfónico con la Brussels Philharmonic en BOZAR, Bruselas, el 7 de marzo de 2026.

Rovira Integral: retrospectiva de la obra de Rovira en el Antwerpen Spring Festival, en mayo de 2026.

Reconocimiento internacional

SONICO ha brillado en escenarios de Europa y América Latina. Su álbum Piazzolla - Rovira: The Edge of Tango (2021) fue transmitido por Film & Arts en toda Latinoamérica y reconocido como una obra histórica por Gramophone Magazine (Reino Unido). Su último trabajo, Five, Six, Seven, Eight..., se presentó en el BOZAR de Bruselas en 2024, seguido de una gira europea que incluyó De Bijloke Gent, Concertgebouw Brujas, De Roma Amberes, Philharmonie Luxemburgo, Heidelberger Frühling, Tonhalle Düsseldorf y el Cemal Resit Rey de Estambul.