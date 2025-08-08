Consagrada: la obra que cuestiona la meritocracia en infancias y adolescencias

"Consagrada", la obra protagonizada por Gabriela Parigi, reavivó el debate de la sobre exigencia y el abuso en deportistas y artistas de alto rendimiento que, en sus propias palabras, refirió a la “meritocracia, el sacrificio y la exigencia en infancia y adolescencias”.

Bajo la dirección de Florencia Micha, la pieza inició con un claroscuro de lo más dramático: entre trofeos empolvados distribuídos por el piso, la gimnasta dio lugar a un cuadro angustiante que interpela desde su inestabilidad mental y física, demostrado por un bastón y el exceso de prendas ortopédicas.

Bajo el subtítulo “El fracaso del éxito”, la obra ya contó con el premio María Guerrero a mejor actriz de revelación en 2023 y fue declarada de Interés Deportivo por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en 2022.

Parigi vino de realizar más de 100 funciones de la obra entre el escenario under, la Avenida Corrientes y una gira por Europa, pero también guardó en su bagaje personal más de 16 años de representar a Argentina en la disciplina de gimnasia artística y en estos días se subió a las tablas como símbolo de concientización.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Parigi se mostró conmovida por “pasar por el ejercicio escénico de pasar por un unipersonal y estar una hora en escena sola”, mientras se refirió a “la lógica de la competencia, el individualismo, la meritocracia, el sacrificio y la exigencia en infancias y adolescencias”.

Al tiempo, la artista sostuvo que asumió el biodrama tras rememorar cómo era un día de su infancia en el gimnasio: “Escribí un texto muy potente. Decidimos asumir que hablaba desde la vida de una gimnasta de alto rendimiento”.

“Tenía una imagen de la estatua de la libertad con medallas clavadas en la cabeza, también recopilé todo el material de ortopedia que había usado durante las lesiones, las radiografías, también fórceps de mi abuela y su bastón. Quería trabajar con las roturas físicas, lo bello y lo monstruoso y colectivizar estas temáticas”, añadió.

Es que su carrera dio un giro de 180 grados: “Hace 20 años que me dedico al teatro y las artes escénicas. Por las mismas cosas que habla ‘Consagrada’, son por las que yo decidí ser entrenadora y, desde adentro, poder cambiar estas lógicas. Cuando me dí cuenta que no podía cambiar del todo la trama, la médula espinal de todo eso, pasé a un ecosistema más artístico y cultural”.

“Hay cosas que se actualizan en las nuevas lógicas. Hay cuestiones relacionadas con ciertas violencias mediáticas que, si bien, hoy no se viven tanto dentro del periodismo, sino más desde las redes sociales o el ‘hate’. Hay algo de la trama parecida, pero que se actualiza según la era aunque mantenga la misma lógica”, indicó Gabriela Parigi.

La artista también se refirió a la mirada retrospectiva en el deporte, mencionando que “Muchos deportistas que tenemos entre 30 y 40 años miramos para atrás y ponemos en tema de discusión ciertas prácticas violentas o abusivas.”

Hizo un llamado a que “es necesario entrar en políticas culturales, deportivas y de educación para generar cambios en los espacios de formación y que la parte pedagógica esté bien direccionada. De esta manera, no incitar a los niños a no escuchar su cuerpo, la salud mental o presionarlos, sino inculcarles valores humanos, colaborativos, de respeto y sensibilidad.”

En relación al rol del Estado, Parigi comentó que “en el deporte de alto rendimiento están muy naturalizadas ciertas prácticas abusivas en pos de ganar un torneo.” Afirmó que “eso se modifica desde el Estado presente, las políticas deportivas, de educación, de cultura y desde la formación de formadores.”

Por último, concluyó: “Muchas veces he escuchado que la primera reflexión es preguntarse a dónde están las familias o las mamás que no los cuidan. La realidad es que yo vengo de una familia que me cuidaron y siempre estuvieron presentes”.

La nueva temporada de Consagrada cerró la primera función con una charla - debate en donde participó la bailarina Aldana Vaulet, formada en el Instituto Superior de Artes del Teatro Colón (ISATC) y actualmente impulsa una ley en la Cámara de Diputados sobre "Autoestima, malestar psicológico y riesgo de padecer trastornos de la conducta alimentaria en bailarines clásicos de la república Argentina".

La obra de Parigi y Micha se presenta los jueves de agosto y septiembre -excepto el 21- en el teatro Timbre 4 a partir de las 20.30.