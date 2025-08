Buddy Guy lanzó un nuevo disco en el día de su cumpleaños 89

El ícono del blues Buddy Guy festejó el miércoles su cumpleaños número 89 con el lanzamiento de Ain’t Done with the Blues, su nuevo álbum de estudio que ya está disponible para streaming.

El trabajo, producido por Tom Hambridge, marca su primer LP desde The Blues Don’t Lie (2022) y reúne 18 canciones repartidas en dos discos. Entre los invitados figuran destacados guitarristas como Joe Bonamassa (Dry Stick), Peter Frampton (It Keeps Me Young) y Joe Walsh (How Blues Is That), además de un tema junto al legendario grupo vocal The Blind Boys of Alabama (Jesus Loves the Sinner).

El lanzamiento coincide con un momento especial en la carrera del músico, quien recientemente apareció en el film Sinners, dirigido por Ryan Coogler. Aunque se retiró de las giras extensas en 2023, Guy acompañará la salida del disco con una mini gira de cinco fechas por Arizona y California durante agosto.

Ain’t Done with the Blues ya se puede escuchar completo en plataformas digitales. También está disponible en formato físico y vinilo.

Lectura rápida

¿Quién lanzó un nuevo disco? Buddy Guy lanzó su nuevo álbum en su cumpleaños 89.

¿Qué álbum lanzó? Lanzó Ain’t Done with the Blues, un disco doble de estudio.

¿Cuándo le fue lanzado el disco? El disco se lanzó el miércoles, coincidiendo con su cumpleaños.

¿Dónde realizará shows? Realizará cinco shows en Arizona y California durante agosto.

¿Quiénes participaron en el álbum? Guitarristas como Joe Bonamassa, Peter Frampton y Joe Walsh son algunos de los invitados.