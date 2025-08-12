En vivo

Opinión

La mediatización de la política, al extremo


12/08/2025 | 07:52

FOTO: La mediatización de la política genera sorpresas en las candidaturas argentinas

Sergio Berensztein

La política argentina se llena de figuras mediáticas, ¿es esto suficiente para liderar? La sorpresa más reciente es la postulación del Turco García, un personaje querido por muchos, que se lanza a la política junto a Daniel Amoroso, un sindicalista del gremio del juego.

La importancia de lo mediático se hace evidente cuando los partidos no logran promover nuevas figuras. La historia está llena de ejemplos, desde Lole Reutemann hasta Palito Ortega, quienes accedieron a la política gracias a su reconocimiento mediático, a menudo de la mano de Carlos Menem.

Hoy, observamos una nueva generación de candidatos, algunos de ellos con menos vocación política. Recientemente, Caruso Lombardi intentó incursionar en la política en la Ciudad de Buenos Aires, aunque sin éxito. Esto refleja la necesidad de ser conocido para captar la atención del electorado.

La mediatización no es un fenómeno exclusivo de Argentina. A nivel global, figuras como Ronald Reagan, un actor con experiencia política previa, demuestran que el cruce entre entretenimiento y política es un patrón recurrente. En Europa, también se han visto casos similares, aunque quizás con menos intensidad.

Este fenómeno plantea preguntas sobre la capacidad de los partidos para identificar y promover nuevos talentos. La política se convierte en un escenario donde lo mediático predomina, y es crucial que los candidatos cuenten con un reconocimiento previo para atraer el interés del público.

