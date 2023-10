La encrucijada radical

Sergio Berensztein

-Un radical me decía “no hay nada más radical que una interna”. Y algo de eso es cierto. Y hay una famosa frase que a mí me encanta de la historia radical. Esa de que se rompe, pero no se dobla. Vale decir inflexibilidad e intransigencia, uno de los típicos valores del primer radicalismo que acompañó a buena parte de su dirigencia a lo largo de los años.

-Algo de eso tenemos en esta pelea, en este divorcio mal llevado de Juntos por el Cambio, donde un sector del radicalismo claramente se siente muy incómodo con el protagonismo. Mismo liderazgo que todavía tiene Mauricio Macri .

-Bueno, también teniendo en cuenta la correlación de fuerzas de electorado en sus provincias, respectivamente, están mirando qué les conviene hacer y también muchas veces el silencio. La neutralidad es algo que conviene, no como ocurre por ejemplo, en Mendoza, Córdoba ,Santa Fe. Lo que estamos viendo es un reacomodamiento.

- Hay un segmento que históricamente ha tenido un buen vínculo con Massa. Recordemos la convención aquella de Gualeguaychú a comienzos del 2015 que dio el triunfo finalmente de esta idea de armar una coalición que fue Cambiemos en su momento con Lita Carrió, el radicalismo y Macri.

-Algunos sectores buscaron una alianza con Sergio Massa. Gerardo Morales será el protagonista de ese proyecto. Finalmente, dos elementos para tener en cuenta. La UCR está mirando lo que viene. Si hay una recomposición, una reconfiguración del orden partidario, veremos si gana Massa o Milei pero con una un sistema de dos coaliciones, uno de centro izquierda, otro de centro derecha.¿ Qué lugar ocuparía la UCR ? Un lugar de centro junto con la colisión cívica.

- Algunas otras fuerzas que quedaron de alguna manera como huérfanos o viudas de esta ruptura. Por ejemplo, el sector moderado de lo que fue hasta ahora es el PRO. Bueno, eso no da una imagen de un partido con capacidad de ganar. Sería una tercera fuerza tratando de colarse entre las dos grandes. ¿Qué otra opción habría? ¿Grandes coaliciones?.