La entrevista de Cadena 3 a Macri en 10 frases

A continuación, las frases más importantes que el exjefe de Estado dejó en la entrevista que le realizó Miguel Clariá, en Radioinforme 3.

-Una interna de Juntos por el Cambio con (Javier) Milei hubiese sido mucho mejor. De hecho, Patricia Bullrich propuso sumarlo en la interna, abrir la línea de conversación con el sector de Milei. No se siguió porque para muchos Javier era el límite.

-No somos lo mismo (que La Libertad Avanza), hay diferencias con el programa de Milei, pero coincidimos en varios puntos.

-No está roto Juntos por el Cambio. (Gerardo) Morales y (Martín) Lousteau no tienen autoridad para decir qué (es lo que) está roto. La semana después del balotaje nos sentaremos y hablaremos. Seremos oposición a quién haya ganado.

-Tengo conversaciones francas con Milei. Me escucha atentamente, me agradece y es respetuoso. Pero no soy su mentor.

-No hay ningún cordobés que genéticamente adhiera al populismo. Massa tiene un estilo de ejercer el poder, patoteril, que dista del que quiere el cordobés.

-En los 15 meses de gestión de Massa todo se ha descompuesto. Si se mantiene este sistema vamos a llegar a niveles de pobreza mucho mayores de los que tenemos ahora.

-Los que atacan dicen que dinamité Juntos por el Cambio. Hay un sector que es socio de (Sergio) Massa desde hace mucho tiempo, por ejemplo, los diputados de Morales votaron varias veces a favor de propuestas del gobierno. Morales y Lousteau están del lado de Massa.

-Milei tendrá nuestro apoyo, independientemente de la integración que tengamos o no en el gobierno. Si gobierna con políticas que van contra un Estado asfixiante en lo impositivo y de los gastos excesivos en la política.

-Milei es crítico de Alfonsín en lo económico, pero no en lo institucional. Pero habló muy bien a los radicales que adhieren a las ideas de Alem, de Alvear.

-Hay que plantearle a los argentinos que seguir por el mismo camino es seguir hacia la decadencia.

