Macri negó que JxC esté roto, aunque enfatizó: "Morales es socio de Massa"

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri habló con Cadena 3 de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre, y dijo que “Argentina necesita un cambio” y que “no hay ningún cordobés que adhiera al populismo”.

En ese sentido destacó la importancia del electorado de la provincia y señaló que “los cordobeses quieren libertad y conectarse al mundo” para dejar atrás a un Estado que atropella y “que tiene que ser amigo de Massa para poder exportar”.

“Massa tiene un estilo de poder patotero y es parte del peor gobierno de la historia, con un presente desastroso. Todo se descompuso en sus 15 meses, hay 3 millones más de pobres, el salario está a la mitad y es lo más bajo en Latinoamérica”, planteó.

“Si creemos que se puede vivir mejor hay que animarse a cambiar. No podemos seguir con alguien que es un mentiroso compulsivo. Massa miente, Milei no nos ha mentido, no nos ha robado”, concluyó.

Sobre las elecciones generales y la derrota de Juntos por el Cambio reflexionó: “Ha sido doloroso lo que pasó. Creo que nuestra propuesta para el cambio era la mejor, pero los cordobeses y el país, quieren un cambio profundo y no continuar con este modelo patotero y por eso votó por Milei”.

En ese sentido reforzó que “hay que apoyar esta idea de cambio” y en cuanto a las diferencias con el candidato de La Libertad Avanza, dijo que “Patricia ya las marcó y él (Milei) aceptó moderar esas propuestas”, de lo contrario “desde el Congreso, podemos oponernos y no votar”.

¿Pudo haber una interna entre Bullrich y Milei?

Consultado sobre esta posibilidad, Mauricio Macri reveló que “era una propuesta de Patricia”, pero que había una fracción de la coalición para quienes “el límite era Javier Milei”.

"En ese momento los que hoy están del lado de Massa, Morales Lousteau y demás dijeron que no, no aceptaban que él participe y era una invitación, porque él no pidió ser de Juntos por el Cambio”, confesó.

Y consideró que una interna con Milei “hubiese sido mucho mejor”.

¿Ruptura en Juntos por el Cambio?

Tras las repercusiones sobre el apoyo que brindó públicamente él y Patricia Bullrich a Milei y la oposición de radicales como Martín Lousteau y Gerardo Morales, señaló que ellos son “los que hoy están del lado de Massa” y que “no tienen autoridad para decir que está roto”.

“La semana después del balotaje nos sentaremos y veremos la manera de cómo hacer oposición al que haya ganado. Ahora unilateralmente el radicalismo decidió neutralidad, nosotros libertad de acción y hay que dejar que cada gobernante acompañe el sentir de sus electores", manifestó.

"La prioridad es un cambio”, subrayó.

“No soy un mentor de Milei”

El ex presidente subrayó que no es mentor del libertario, pero destacó su apertura al diálogo, a las críticas y “a recibir algún tipo de colaboración”.

“Tengo conversaciones muy francas con él, es una persona fácil para conversar y dialogar. Escucha atentamente, es muy respetuoso”, describió.

Sobre su relación dijo que lo vio “dos veces”, una hace un año cuando Patricia Bullrich lo llevó a su casa y otra hace unos días, pero sí reconoció haber tenido “muchas conversaciones telefónicas”.

“No soy mentor, él apareció un día y sorprendió a todos y mucha gente lo minimizó”, expresó y valoró “Milei adhiere a ideas por las que batallé en mi Gobierno, por las cosas que hice en la ciudad, manifestó simpatía pero no es que lo conozco”.

Entrevista de Miguel Clariá