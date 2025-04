Santiago Motorizado celebra 20 años de música en Cosquín Rock Radio

Cosquín Rock Radio tuvo una charla exclusiva con Santiago Motorizado, líder de Él Mató a un Policía Motorizado, en la antesala de su esperado show este viernes 4 de abril en Plaza de la Música. Con una mezcla de entusiasmo y nostalgia, el músico compartió detalles sobre su regreso a Córdoba, los 20 años de trayectoria de la banda y sus ambiciosos planes internacionales.

Santiago no ocultó su cariño por la ciudad que lo recibirá una vez más: “Siempre nos reciben tan bien, así que cierra por todos lados”. El artista viene de presentarse recientemente en el Estadio Atenas, una experiencia que lo sorprendió gratamente: “Me encantó, me encantó. No lo conocía, y eso que es nuevo”. Sus palabras reflejan la conexión especial que la banda ha forjado con el público cordobés a lo largo de los años.

Dos décadas de rock: entre la “Súper Terror” y la celebración

Este 2025 marca un hito para El Mató a un Policía Motorizado: 20 años de carrera. Santiago explicó que el show de este viernes será una combinación única: “Estamos haciendo la gira Súper Terror, pero también le sumamos toda esta celebración”. La banda, que hoy reúne a miles de seguidores, recuerda con orgullo sus inicios más humildes. “Vinieron a los shows cerca de 15.000 personas más o menos, y lo comparo con aquellos años donde, con toda la furia, en alguna fecha venían 50, 60, 70 personas”, reflexionó.

El espectáculo promete ser una explosión de energía, con un repertorio que abarca lo mejor de su discografía y un guiño especial a estas dos décadas de historia.

Una gira que cruza fronteras

Pero los planes de Santiago Motorizado no se detienen en Argentina. La banda tiene una ambiciosa agenda internacional que los llevará a recorrer Estados Unidos: “Primero arrancamos con un festival en Dallas, y después vamos para Minneapolis, Cleveland, Chicago, Filadelfia, y cerramos en Nueva York”.

Esta serie de presentaciones consolida la proyección global de El Mató, un sueño que hace 20 años parecía lejano para aquellos shows íntimos de decenas de personas.

