FOTO: Cosquín Rock Radio lanza "Sacamos las Bandas del Garage 2025" (imagen creada con IA).

Cosquín Rock Radio presenta la nueva edición de su concurso “Sacamos las Bandas del Garage”, una iniciativa diseñada para impulsar a las bandas emergentes del interior del país.

Si tu grupo interpreta rock, blues o sus derivados, esta es la oportunidad de subir al escenario del Cosquín Rock 2026 y compartir tu música con miles de personas.

La convocatoria está abierta desde este lunes 25 de agosto hasta el 15 de octubre de 2025.

Podrán participar bandas amateurs de hasta ocho integrantes, mayores de 18 años, que cuenten con una emisora adherida de Cosquín Rock Radio en su localidad.

El proceso es gratuito y simple: las bandas deberán enviar hasta dos temas en formato MP3 al radiodifusor local y completar la ficha de inscripción.

Las bandas seleccionadas competirán en una preselección regional, y un jurado especializado elegirá a la ganadora, que tendrá el privilegio de presentarse en vivo en el festival.

Además, se destacará un Top 10 de bandas, que recibirán menciones especiales y difusión a través de Cosquín Rock Radio y sus redes sociales.

¿Tu banda tiene lo que hace falta para dejar el garage atrás? Consultá las bases completas y los detalles para participar en www.cadena3.com y www.cosquinrock.net.