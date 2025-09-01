Cosquín Rock lanza una convocatoria millonaria para una obra de arte monumental

El Festival Cosquín Rock no deja de sorprender. La organización anunció el lanzamiento de “TODO CAMBIA: Arte y Naturaleza”, una convocatoria que busca unificar la música, el arte y el majestuoso paisaje de las sierras cordobesas.

Se trata de una iniciativa que premiará a un artista o colectivo con 30 millones de pesos para que creen una obra monumental que se convertirá en un ícono visual de la edición 2026.

La convocatoria, que cuenta con el apoyo de Cadena 3 y la Universidad Nacional de Córdoba, invita a artistas de todo el país a presentar propuestas para una obra site specific, es decir, diseñada exclusivamente para el predio del Aeródromo Santa María de Punilla.

Florencia Gauna, directora de 220 Cultura Contemporánea, explicó en Cadena 3 que la idea es que la obra sea un "faro, un hito" en el festival. "Queremos que tenga por lo menos 7 metros de altura, porque quienes han estado en Cosquín saben que es un gran parque de diversiones. Las marcas tienen activaciones monumentales, y queremos que esta obra sea una experiencia 360", comentó.

El arte como protagonista

El objetivo es encontrar una pieza inédita que, además de ser visualmente impactante, transmita un mensaje que celebre la transformación, la creatividad y la conexión con la naturaleza. Los organizadores valoran especialmente los proyectos que utilicen prácticas sustentables y materiales reciclados.

Juan Pablo Duarte, subsecretario de Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba, destacó en su visita a Cadena 3 la importancia de la colaboración para la institución: "Esto nos da la oportunidad de mostrar que somos una institución esencialmente diversa y polifónica. Este año nos impone el desafío de la naturaleza, y nos interesa aportar nuestra visión desde el ámbito científico y de las ciencias humanas para que los artistas nos interpreten o nos interpelen desde su práctica", afirmó.

El jurado que tendrá la difícil tarea de seleccionar la obra ganadora estará integrado por figuras de primer nivel, incluyendo a Adrián Dárgelos, líder de Babasónicos; el director artístico del festival, José Palazzo; la curadora Silvina González; Florencia Gauna, directora de 220 Cultura Contemporánea; Conrado Storani, en nombre de la Universidad Nacional de Córdoba; y Gabriel “Alambre” Jarmolczuk, director artístico de Cadena Heat.

Bases y condiciones de la convocatoria

Quiénes pueden participar:

Artistas de Argentina o residentes legales.

Mayores de 18 años.

Presentación individual o en colectivos de hasta tres integrantes.

El premio:

Un único premio de $30.000.000 (treinta millones de pesos argentinos) que cubre la totalidad de los costos de desarrollo, producción e instalación de la obra.

Cronograma:

Convocatoria abierta: Del 2 de septiembre al 15 de octubre de 2025.

Cierre de la convocatoria: 15 de octubre de 2025, a las 23:59 hs.

Evaluación y selección: Del 15 al 30 de octubre de 2025.

Notificación al ganador: Del 1 al 7 de noviembre de 2025.

Inauguración y exhibición: La obra se inaugurará a principios de febrero de 2026 y estará expuesta durante el festival, el 14 y 15 de febrero de 2026.

Para participar, es indispensable leer las bases y condiciones y completar el formulario de inscripción en el sitio oficial del festival. Los interesados también podrán realizar una visita al predio en la última semana de septiembre.