FOTO: Los hinchas argentinos ya llenan el MetLife Stadium de New York.

El clima de la Copa América se hace sentir en los Estados Unidos, con hinchas de Argentina y Chile que inundaron las inmediaciones del MetLife Stadium. Las 82.500 entradas disponibles para el evento están agotadas, demostrando el entusiasmo por este nuevo duelo sudamericano.

A las 7 de la tarde en punto (una hora menos que en Argentina) abrieron las puertas del estadio. Las camisetas albicelestes ya son mayoría con algunas rojas entremezcladas en pequeños grupos.

Copa América 2024 Los hinchas argentinos coparon las inmediaciones del MetLife Stadium Video

Los hinchas de la selección argentina llegaron no solo de Argentina sino también de otras partes del mundo, incluyendo Europa, Estados Unidos o Canadá, por eso un hincha argentino que vive en Canadá compartió su emoción.

"No lo diga más, me pongo a llorar, pero sí, estamos todos, no nos falta nadie... la verdad es que la primera vez que vengo a Argentina, así que es un momento único.", sostuvo emocionado.

El fervor no se limita a los argentinos; hinchas internacionales también se acercaron a los micrófonos de Cadena 3. Un fanático italiano con una camiseta de Messi comentó: "Para mí es peor (que Maradona), que es un Dios."

Otro seguidor proveniente de California cuyos padres son argentinos expresó su admiración por Messi: "Mi mamá y papá son de Argentina y también Messi".

Entre todos los presentes, se destaca la camiseta del capitán argentino, que desde que llegó a Estados Unidos para defender los colores del Inter Miami se convirtió en uno de los deportistas más influyentes del país del norte del continente americano.

Informe de Nicolás Mai.