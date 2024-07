Lionel Scaloni: “Messi está para jugar, sin dudas"

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, dio una conferencia de prensa en la víspera del enfrentamiento contra Canadá en las semifinales de la Copa América, donde abordó varios aspectos clave del partido y destacó la influencia de Lionel Messi para el equipo.

Scaloni comenzó refiriéndose a la importancia de Messi para la selección. "Lionel Messi es nuestro referente. Su presencia es fundamental para nosotros, y siempre aporta esa tranquilidad y confianza necesarias en momentos decisivos", comentó el técnico.

Además, cuando le preguntaron sobre las decisiones de estar o no en el terreno de juego al hablar con el capitán de la Selección, Lionel Messi, dijo: “El 99% de las veces está para jugar. Nunca me pasó que no esté para jugar. Cada vez que salió a la cancha, está para jugar. Para mañana está para jugar, sin dudas”.

También agregó: “Es una decisión muy fácil para mí, porque es una decisión muy franca, de que, si está bien, juega; y si no está bien, juega los últimos 30 minutos. Así de fácil". Por lo que dio a entender que pase lo que pase, Messi va a jugar.

Al respecto del primer partido ante Canadá por la Copa y las chances que Argentina generó a espaldas de los defensores canadienses, el entrenador le dijo a Cadena 3 que imagina que “los dos equipos tomarán nota de eso y que está forma de atacar puede ser una opción porque ellos tenían la defensa alta”.

"Hemos trabajado intensamente para este partido. Canadá es un equipo fuerte y bien organizado, pero estamos preparados para enfrentarlos. La clave será mantener nuestra concentración y jugar con inteligencia", explicó el técnico de la Selección que todavía no definió el once titular que jugará el día martes.

“Nunca se sabe si es una ventaja o no enfrentar a un equipo que enfrentaste hace poco, contra Ecuador habíamos jugado hace 20 días y el partido fue totalmente distinto. Imagino que cada equipo tendrá que hacer algo diferente. Nosotros siempre intentamos hacer daño a través de la pelota”, indicó el entrenador de la selección a Cadena 3.

Además, el entrenador señaló que no siente que el equipo tenga que hacer un partido que demuestre un mejor nivel del que viene logrando.

“Creo que estamos haciendo partidos acordes a los rivales, a todos se les hace difícil ganar en esta Copa”, indicó Scaloni.

Con información de de Claudio Giglioni, Marcelo Lamberti y Nicolás Mai, enviados especiales de Cadena 3.