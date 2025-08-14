Un tsunami inédito en el Índico: el sexto más fuerte de la historia

Un reciente estudio ha descubierto la existencia de un potente tsunami en la región del océano Índico, clasificado como el sexto más fuerte en la historia, y sorprendentemente, no fue causado por un terremoto ni ningún evento geológico típico. Esta noticia ha tomado por sorpresa a la comunidad científica, dado que los tsunamis suelen ser asociados principalmente a temblores de tierra.

Según los investigadores, la fuente de este inusual tsunami se debe a una actividad hidrotermal, lo que indica que fuentes de calor presentes en el fondo marino fueron determinantes para su formación. Este hallazgo abre un nuevo enfoque respecto a nuestra comprensión sobre los tsunamis, planteando interrogantes acerca de qué otros factores, además de los sismos, podrían ser responsables de la generación de estas enormes olas.

Durante el fenómeno, las olas alcanzaron alturas impresionantes, arrasando con diversas zonas costeras. Sin embargo, la magnitud del evento ha motivado a los científicos a investigar más a fondo el fondo marino para comprender mejor estas dinámicas y reducir los riesgos en futuras ocasiones.

El descubrimiento resalta la relevancia de estar preparados ante desastres naturales, los cuales son inherentemente impredecibles y pueden surgir de circunstancias poco convencionales. La investigación no solo añade información valiosa a la historia de los tsunamis, sino que también nos invita a ampliar nuestra perspectiva sobre los desastres naturales y las causas que los originan.