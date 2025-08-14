En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Ciencia

Un tsunami inédito en el Índico: el sexto más fuerte de la historia

Durante el fenómeno, las olas alcanzaron alturas impresionantes, arrasando con diversas zonas costeras.

14/08/2025 | 13:21Redacción Cadena 3

FOTO: Tsunami en el Índico muestra olas impresionantes y sorprendentes orígenes.

Un reciente estudio ha descubierto la existencia de un potente tsunami en la región del océano Índico, clasificado como el sexto más fuerte en la historia, y sorprendentemente, no fue causado por un terremoto ni ningún evento geológico típico. Esta noticia ha tomado por sorpresa a la comunidad científica, dado que los tsunamis suelen ser asociados principalmente a temblores de tierra.

Según los investigadores, la fuente de este inusual tsunami se debe a una actividad hidrotermal, lo que indica que fuentes de calor presentes en el fondo marino fueron determinantes para su formación. Este hallazgo abre un nuevo enfoque respecto a nuestra comprensión sobre los tsunamis, planteando interrogantes acerca de qué otros factores, además de los sismos, podrían ser responsables de la generación de estas enormes olas.

Durante el fenómeno, las olas alcanzaron alturas impresionantes, arrasando con diversas zonas costeras. Sin embargo, la magnitud del evento ha motivado a los científicos a investigar más a fondo el fondo marino para comprender mejor estas dinámicas y reducir los riesgos en futuras ocasiones.

El descubrimiento resalta la relevancia de estar preparados ante desastres naturales, los cuales son inherentemente impredecibles y pueden surgir de circunstancias poco convencionales. La investigación no solo añade información valiosa a la historia de los tsunamis, sino que también nos invita a ampliar nuestra perspectiva sobre los desastres naturales y las causas que los originan.

Lo más visto

Ciencia

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho