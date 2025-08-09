Un hallazgo sin precedentes: una tarántula con órganos reproductores gigantes

Un hallazgo sin precedentes en el mundo arácnido ha sido reportado por un equipo internacional de investigadores: la identificación de un nuevo género de tarántulas, Satyrex, caracterizado por machos con los órganos reproductores más largos conocidos en esta familia. El descubrimiento, documentado en la revista científica ZooKeys, abre nuevas líneas de investigación sobre biodiversidad y adaptación en regiones poco exploradas como la Península Arábiga y el Cuerno de África.

En total, los científicos describieron cinco especies dentro de este género. Cuatro son completamente nuevas para la ciencia y una quinta, Satyrex longimanus, recibió una nueva clasificación, tras haber sido identificada originalmente en Yemen en 1903. Estos arácnidos habitan madrigueras subterráneas excavadas en la base de arbustos o entre rocas, adaptándose a las condiciones extremas del desierto.

El nombre del género combina el término griego “sátiro” con la palabra latina “rex” (rey), en referencia a su singular morfología y porte. El Dr. Alireza Zamani, líder del equipo e investigador de la Universidad de Turku, explicó: “Son tan distintas de sus parientes más cercanos que tuvimos que establecer un género completamente nuevo para clasificarlas”.

Entre las especies halladas, Satyrex ferox destaca por su tamaño y comportamiento defensivo: cuando se siente amenazada, eleva las patas delanteras y produce un silbido frotando pelos especializados de sus extremidades. Otras, como S. arabicus y S. somalicus, reciben su nombre por las regiones donde fueron encontradas, mientras que S. speciosus sobresale por su llamativa coloración.

Todas comparten un rasgo excepcional: los palpos masculinos, estructuras ubicadas cerca de la boca y utilizadas como órganos reproductores, alcanzan dimensiones inéditas. En Satyrex ferox, por ejemplo, pueden medir hasta cinco centímetros, casi cuatro veces el largo del caparazón. Este desarrollo extremo plantea interrogantes sobre su función adaptativa y su papel en la supervivencia en entornos hostiles.

Los autores del estudio subrayan que este hallazgo pone en evidencia la urgencia de explorar y documentar la fauna de regiones áridas, donde todavía pueden ocultarse especies únicas para la ciencia.