Polakoff: "Tenemos que exportar convivencia en vez de importar conflictos"

En una entrevista para Charlas de verano con Sergio Suppo, el rabino Marcelo Polakoff compartió detalles de su vida, su camino hacia el rabinato y su destacado papel en la comunidad cordobesa. Desde su inesperado interés en el mundo judío a los 13 años, motivado inicialmente por "buscar señoritas", hasta su actual liderazgo en el diálogo interreligioso, Polakoff ha demostrado una profunda dedicación a su fe y a su comunidad.

"No fue una decisión muy consciente, casi fue una especie de amenaza como que si no lo era estaba terminado", confesó Polak sobre su decisión de convertirse en rabino. Explicó que, en el mundo judío, "no tenemos un orden jerárquico" como en otras religiones, y que para ser rabino se necesita una carrera universitaria y estudios en un seminario rabínico.

Su interés por el judaísmo se despertó al participar en actividades juveniles donde encontró un ambiente que le atrajo por su "cultura, las historias, las canciones, los relatos". A pesar de no saber hebreo al principio, se sumergió en el estudio y la tradición judía. Más tarde, tras una experiencia de ocho años en una comunidad sin rabino, decidió formalizar su formación en Jerusalén, a pesar de las dificultades del momento en Israel.

Polakoff describe la tradición judía como una "civilización pequeña", en la que la fe se entrelaza con la vida cotidiana. "En hebreo no existe la palabra religión", explica, ya que la ley (dat) abarca todos los aspectos de la vida, desde la oración hasta el comercio. Este enfoque integral se refleja en su trabajo en la comunidad judía de Córdoba, donde se involucra en "un tercio a nivel educativo de desarrollo intelectual... un tercio sea de lo que se llama el desarrollo espiritual... y un tercio de desarrollo social".

Además de su labor dentro de la comunidad judía, Polakoff es conocido por su activa participación en el Comipaz, el Comité Interreligioso por la Paz. Él considera que es fundamental "tejer todo el tiempo puentes con otras tradiciones religiosas, sabiendo que hay distintos caminos hacia lo que podríamos llamarlo divino". Este compromiso con el diálogo interreligioso ha llevado a iniciativas como el programa educativo en el que estudiantes de diferentes colegios recorren espacios sagrados de distintas religiones. "Ya pasaron 60, 70 mil chicos que ven esto a esa edad y yo creo que eso tiene un efecto multiplicador alucinante", destacó.

Polakoff también recordó momentos desafiantes, como su papel como mediador durante la huelga policial de 2013, y su acompañamiento a la familia del fiscal Nisman. Estas experiencias, aunque difíciles, resaltan su compromiso con la sociedad y su capacidad para construir puentes en momentos de crisis.

En la comunidad judía de Córdoba, Polakoff es llamado “el canciller de la comunidad” y se reconoce su labor como uno de los mejores relacionistas. El rabino valora la vida en Córdoba, donde se siente "uno más" y disfruta de la cultura y el humor local. "Yo no extraño Buenos Aires, al revés, cuando voy a Buenos Aires al minuto ya quiero volverme", confesó.

El rabino concluyó la entrevista con una reflexión sobre la importancia de la convivencia y el diálogo, señalando que "es mucho más desafiante trabajar, ser amigo y quererse con quien tenés más diferencias".

Entrevista de Sergio Suppo