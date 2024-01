Guillermo Grimoldi: "Tener una huerta es síntoma de inteligencia"

Guillermo Grimoldi nació en Córdoba y siempre quiso ser técnico agropecuario, primero fue óptico y los fines de semana alimentaba su pasión vendiendo plantas.

“El Maestro” formó parte del ciclo de conversaciones con el periodista de Cadena 3, Sergio Suppo, en "Charlas de Verano".

“No llevo bien la cuenta de hace cuantos años empecé a hablar de plantas en la radio. Lo pare a Rony un día en la calle, y le dije que quería hablar de plantas", contó Grimoldi.

“En el planeta estamos todas las especies, todas cumplen una función en el ambiente. Sé que las plantas sienten, las plantas perciben y emanan energía”, declaró "El Maestro" en una nueva edición de Charlas de verano.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

A continuación, las principales frases de la entrevista:

Su niñez

• Mi papá dividió el patio en cuatro para que no nos peleemos entre los hermanos y cada uno cuidaba su sector.

• Siempre quise ser técnico agropecuario.

• Yo tenía un abuelo que de chico me enseñó a injertar, tenía casi 80 hectáreas de frutales en Bell Ville.

• A los 6 años me pusieron dos veces la vacuna triple en un día y eso me generó convulsiones muy graves. Estuve medicado hasta los 40 años para no tener convulsiones.

Los inicios

• Mis padres no me podían mandar a una agrotécnica a Bell Ville porque yo tomaba seis medicamentos por día, por eso no pude ser agrotécnico.

• Me recibí de óptico. Tuve mi óptica en la galería "Precedo".

• De grande fui a estudiar Agronomía. Llegue hasta el cuarto año.

• De lunes a viernes trabajaba en la óptica y los fines de semana vendía plantas en el paseo de las artes.

• Renuncié a la óptica y me centré en las plantas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La radio

• "El maestro" es un invento de Rony, a veces me lo dicen en el super, me da pudor.

• No llevo bien la cuenta de hace cuántos años empecé a hablar de plantas en la radio.

• Sabía que era claro para hablar, mis empleados me entendían a la primera vez que les explicaba.

• A Rony le encantaba ponerme a prueba.

• Cuando leía las preguntas antes tartamudeaba.

Las plantas

• Sé que las plantas sienten, las plantas perciben y emanan energía.

• Las plantas se comunican entre ellas.

• Cuando podás una planta, depende qué energía le pongas lo que la planta siente.

• En la calle veo desastres en la poda de plantas.

• Está bien decirles plantas a los árboles, si querés especificar hay muchas subcategorías.

• Muchos sentían que tener una huerta era símbolo de pobreza, hoy en día es síntoma de inteligencia.

• Una huerta se puede hacer en un balcón o en una maceta.

• Me da mucho placer mostrar mi huerta, me siento muy inteligente al poder producir mis alimentos.

Volvé a escuchar todas las charlas de verano haciendo clic acá

Entrevista de Sergio Suppo