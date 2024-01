Miguel Pardo: “La plata cae por gravedad, si el trabajo lo haces bien”

El reconocido empresario teatral y gastronómico, nacido en Rio Cuarto, Miguel Pardo, pasó por los micrófonos de Cadena 3, en una nueva edición de “Charlas de verano” con Sergio Suppo.

Miguel Pardo hizo un recorrido por su vida contando anécdotas de cuando era joven y recorría el mundo hasta llegar a ser el empresario teatral que es hoy.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

“No sé hasta dónde voy a llegar, ni si la meta es económica o personal, siempre tuve una vida muy acelerada”, contó Pardo en una nueva edición de “Charlas de verano”.

“Crecí en la gambeta. Cuando hago los espectáculos en España me aburró, es todo más previsible”, declaró el empresario en esta imperdible charla.

A continuación, las principales frases de la entrevista:

Los inicios

• Cuando era chico quería ser bombero. A los 4 años vendía cartones no porque mis padres hayan sido cartoneros, sino porque siempre me atrajo el comercio

• Estudie en el Liceo Militar y me sacaron a las patadas, me agarró la rebeldía

• Me fui a vivir a Neuquén y me echaron de otro colegio. Nunca habían echado a nadie en esa escuela. No me podía adaptar a las reglas sociales, a las cuales hay que adaptarse

• A los 18 años fui a comprar cigarrillos y como todo aumentaba no me querían vender. Vendí mi moto y me fui del país

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Su vuelta al mundo

• Me fui a Madrid solo, tenía 18 años. Mi abuela me dio mil dólares, mi mamá también y con algunos ahorros míos me fui

• Luego me fui a Marbella, hice toda la costa y terminé en Ibiza. Limpiaba los vidrios en los semáforos de día y a la noche hacía artesanías

• Le manejaba la trafic a "Loco Mía", viajaban por toda España. Imponían la moda en esa época, no cantaban

• En Ibiza vivía más de noche que de día. Ibiza te atrapa

• En Ibiza estuve ocho meses y me fui a recorrer Europa. Llegamos hasta Ámsterdam y nos vendían un pasaje solo de ida a Canadá para luego pasar a Estados Unidos

• Fui a Nueva York, donde estaba un amigo mío que me llenaba la cabeza con una moto. En Estados Unidos fui carpintero junto a un socio rosarino

Sus hijos

• A los 18 años ya era padre, 20 años después me reencontré con mi hijo. Los dos sabíamos de los dos, pero yo no me animaba a caer en una situación en la que podía interferir sobre algo

• Me contactó la madre y me preguntó si quería saber de él, le pregunté si él quería saber de mí y me fui a Neuquén. Desde ese momento no nos separamos más

• Todos mis hijos me salieron artistas

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Su trabajo

• Más que empresario, soy un trabajador y luchador

• Si al trabajo lo haces bien, la plata cae por gravedad

• Compre salas de cines por todo el país, porque veía que a los cines los manejaban mal. Llegue a tener 36 salas en todo el país

• Voy cambiando cuando tengo ganas, uso mucho la libertad

• Con mi primera obra de teatro me pegue un palazo en la frente. Gracias a eso fui a Buenos Aires y un amigo me dijo que ponga en cine Titanic y Manuelita y les fue muy bien

• Vendí las salas y me empecé a meter en teatros y en otras cosas como restaurantes

• Aceleré fuerte en el teatro e hicimos con mi socio un gran teatro como el Luxor

• Crecí en la gambeta. Cuando hago los espectáculos en España me aburro, es todo más previsible

Volvé a escuchar todas las charlas de verano haciendo clic acá

Entrevista de Sergio Suppo