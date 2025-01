El humor sin distinción de clases: la visión del "Negro" Álvarez

El reconocido humorista cordobés, Carlos "El Negro" Álvarez, compartió anécdotas y reflexiones sobre su trayectoria en una entrevista para Charlas de verano con Sergio Suppo. Álvarez relató sus inicios en el mundo del espectáculo, su experiencia en la radio y su visión sobre el humor.

Álvarez recordó cómo su carrera despegó de manera inesperada. "Fue un boom, una cosa impresionante que nadie lo esperamos que fuera bien". Su programa de radio causó tal impacto en la ciudad que incluso los colectivos se pasaban de parada porque la gente no quería bajarse.

El Negro Álvarez confesó que nunca planeó ser humorista. "Nunca se me ocurrió hacer nada". Incluso relató una anécdota de una entrevista donde le preguntaron qué quería ser de chico, a lo que respondió, "que nada, que era la verdad".

"Siempre digo, si mi viejo hubiera vivido, sería abogado cómo él, pero nunca hubiera ejercido", contó.

Sin embargo, la música siempre estuvo presente en su vida: "En mi casa mi vieja tocaba el piano". A su padre, aunque no tenía oído musical, "le encantaba el folclore". Álvarez también mencionó las peñas como parte fundamental de su formación artística: "Por mi casa siempre pasaron folcloristas conocidos".

El humor cordobés y sus orígenes

Álvarez destacó que el humor cordobés no tiene distinción de clase social y compartió una experiencia personal de su infancia donde prefería jugar con los chicos de una villa en el río, "yo no decía que mi papá era abogado, tenía miedo que si ellos sabían eso no me hicieran lugar".

También habló de su paso por México y su amistad con gitanos andaluces, donde descubrió el absurdo en el humor: "Era muy mentiroso, yo le decía, 'me estás mintiendo'. Y me decía: 'Si yo te miento, que te mueras ya mismo', es el humor al revés".

El arte de contar chistes

Para el Negro, el humor es como el canto, "tiene que haber una pausa". El humorista también habló de la importancia del silencio y cómo "el oyente crea un final y vos después lo sorprendés con lo que no es".

Antes de dedicarse al humor, Álvarez formó parte del dúo "Lejos", con un disco que no llegó a salir pero que hoy en día está disponible en Facebook, con la samba "Lloraré". "Pero no soy nostálgico del canto"; aseguró.

Álvarez narró el origen de su famoso personaje "Don Abraham", inspirado en un mayorista del mercado norte que festejaba sus ventas en un bar. Comentó que el personaje tuvo éxito en su tercer disco, ya que "en el primer long play cometimos un error, porque lo hacemos sin surco, como el las canciones. Recién en el tercero, que lo grabé bien, reventó".

El contacto con el público y la improvisación

Álvarez resaltó la conexión con el público y cómo se inspira en sus reacciones. “Generalmente uno se hace el psicólogo”, confesó. Aunque tiene una estructura para sus shows, "después voy cambiando de acuerdo a cómo va". Confesó que una vez se quedó en blanco en un festival, pero una mujer del público lo "salvó".

El humor y las redes sociales

El humorista reflexionó sobre el impacto de las redes sociales, comparándolas con "un camión de borrachos, que pasan y te gritan".

El Negro compartió varias anécdotas, incluyendo un encuentro con un matrimonio que lo escuchaba desde Utah y una historia sobre cómo un cocinero confundió una tortilla quemada al ron.

El Negro Álvarez sigue vigente gracias a su talento y a su conexión con el público. Su humor, lleno de observaciones y personajes cotidianos, sigue resonando en la gente de todas las edades.

Entrevista de Sergio Suppo