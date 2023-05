Detienen a 11 empresarios acusados de estafas con las ventas de motos

Juan Federico

Once empresarios fueron detenidos en la madrugada de este martes en medio de una serie de allanamientos simultáneos para desbaratar una presunta banda que se habría dedicado a estafar mediante la oferta de motos 0 kilómetros que después nunca entregaban. Los operativos se ejecutaron en el marco de una larga investigación que lidera el fiscal José Mana, junto a un grupo de detectives de la división Delitos Económicos de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba.

De acuerdo a las fuentes consultadas, desde las 4 de este martes se ejecutaron 20 operativos en diferentes domicilios y comercios de la ciudad de Córdoba, La Calera, Villa Carlos Paz y Bialet Massé, además de la localidad chaqueña de Fontana.

Un saldo provisorio indica que ya fueron detenidas 11 personas y se secuestraron celulares además de documentación, entre otros elementos de valor para la causa.

Según se sostiene en el expediente judicial, los investigados habrían montado una empresa de venta de motos que ofrecían mediante diversos planes de ahorro y entregas pactadas, pero a último momento no cumplían con lo prometido.

O sea, bajo diferentes excusas, nunca entregaban la moto vendida.

En ese sentido, se destaca que en los operativos de esta madrugada se han secuestrado 20 motos cero kilómetros que habrían sido utilizadas como "pantallas" para concretar las estafas, de acuerdo a lo que se sostiene en la acusación.

Las fuentes consultadas apuntaron que los operativos tuvieron como blanco las concesionarias Noah (en la ciudad de Córdoba -frente a la Jefatura de Policía- y en Villa Carlos Paz) y Neah (en Cosquín y La Falda), además de la sede de Nea en Fontana, Chaco.

En esta última provincia, en 2021 Defensa del Consumidor había intimado a la firma a cesar con las "conductas abusivas". "Entre esos presuntos hechos figuran que el proveedor no brindaba la suficiente información relativa a la contratación y a las cláusulas estipuladas en la contratación de los bienes que la empresa ofrece, específicamente en las operatorias en cuotas", se indicó en aquella resolución.

En la investigación que en Córdoba lidera el fiscal Mana se sostiene que a través de diversos posteos en redes sociales, la firma ofrecía cómodas cuotas para acceder a una moto nueva, a las que entregaban a los 45 días de haber pactado la venta financiada.

Sin embargo, al momento de la entrega, comenzaban las excusas. En la mayoría de los casos, porque aducían tener trabas en las importaciones.

"Decían que a los 45 días, te entregaban la moto que pedías, financiada en cuotas fijas y sin interés. Firmé contrato y pagaba cuotas fijas de 22 mil pesos. Yo preguntaba todos los meses que iba a pagar si me iban a entregar la moto y me decían que sí. Me dijeron que me la iban a llevar a mi casa. En un momento, cuando ya debía efectuarse la entrega de la moto, los grabé porque sospechaba la estafa. Ahí me dijeron que lo que yo había comprado aumentó de precio y que la moto que antes, de contado salía 800 mil pesos, ahora salía un millón de pesos. Las cuotas se iban más altas. Las cuotas eran de 70 mil pesos para que pudieran entregarme más adelante el vehículo, que para mí era imposible pagar”, contó uno de los denunciantes al medio Carlos Paz Vivo! en septiembre último.

Se trata de una de las primeras personas que acudió a la Justicia, en septiembre pasado. En total, serían más de 200 personas que denunciaron haber sido estafadas.

Cuando se divulgaron las primeras denuncias, el apoderado de la firma, Pedro Sebastián Ibarra Colman, salió al aire en un medio de Villa Carlos Paz y desmintió que se hubiera tratado de una estafa.

Ahora, siete meses después, la Justicia avanzó en la misma dirección que habían planteado los denunciantes.