Tras el adiós a Francisco, Roma se prepara para elegir nuevo Papa

Por Marcos Calligaris

Bajo un cielo claro pero con nubes amenazantes en el horizonte, la Ciudad Eterna continúa rindiendo homenaje al papa Francisco, quien fue sepultado ayer en la Basílica de Santa María la Mayor, cumpliendo su deseo de reposar en el templo mariano que tanto veneró. Desde esta mañana, los fieles ya pueden visitar su tumba: una sencilla lápida de mármol blanco con la inscripción “Franciscus”, ubicada junto a la capilla del icónico Salus Populi Romani, símbolo de su devoción mariana.

Ayer, más de 250.000 personas hicieron fila para despedirlo en capilla ardiente, y decenas de miles abarrotaron la Plaza de San Pedro para participar de la misa exequial. Durante la ceremonia, el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, definió a Francisco como un “pastor que supo estar con la gente”. Desde el lugar, era imposible no percibir la mezcla de dolor y esperanza que vibraba en cada rincón del Vaticano.

Este domingo, en el marco del segundo día de los Novendiales, el cardenal Pietro Parolin —Secretario de Estado del Vaticano y considerado por muchos como uno de los principales candidatos a sucederlo— presidió la misa de homenaje en el atrio de San Pedro. En una homilía cargada de emoción, Parolin describió el estado de ánimo actual de la Iglesia con una poderosa imagen evangélica: “El Pastor que el Señor donó a su pueblo, el Papa Francisco, terminó su vida terrena y nos ha dejado. El dolor de su partida, el sentido de tristeza que nos embarga, la turbación que percibimos en el corazón, todo esto lo estamos viviendo, como los apóstoles acongojados por la muerte de Jesús”, señaló en su homilía.

No obstante, Parolin remarcó que el legado de Francisco está vivo en la alegría del Evangelio: “Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría”, dijo, citando Evangelii Gaudium. A los jóvenes presentes en Roma por el Jubileo, el cardenal les transmitió el abrazo del Papa desde el cielo, animándolos a enfrentar los desafíos de la tecnología y la inteligencia artificial con esperanza cristiana. Finalmente, subrayó que “la misericordia” —centro del magisterio de Francisco— debe guiar la vida de la Iglesia: “Sólo la misericordia sana y crea un mundo nuevo, apagando los fuegos de la desconfianza, del odio y de la violencia”, afirmó.

Concluido el funeral, la atención en Roma vira hacia el próximo cónclave. Francisco deja una herencia de claroscuros. Aplaudido por la prensa secular pero más complejamente valorado dentro de la Iglesia, su pontificado “revolucionario” marcó tanto a la institución como al mundo, según analizó, por ejemplo The Catholic Herald. ¿Seguirá la Iglesia el rumbo reformista de Francisco o virará hacia posiciones más conservadoras? La pregunta no es menor: está en juego no sólo el futuro del catolicismo, sino su influencia en la cultura occidental en las próximas décadas.

Durante 12 años, Francisco impulsó una Iglesia abierta a los marginados, defensora de los pobres, crítica de la “globalización de la indiferencia” y comprometida con la ecología integral (Laudato Si’). Su apuesta por el diálogo interreligioso, con gestos como sus encuentros con el gran imán de Al-Azhar y el ayatolá Al-Sistani, por ejemplo, es destacado estos días por la prensa musulmana. Los cardenales alineados con esta visión buscan profundizar el camino de apertura. Sin embargo, como advirtió John Daniel Davidson en The Federalist, también existe un sector que considera urgente restaurar la ortodoxia y afrontar el relativismo cultural.

El Colegio Cardenalicio, que se encerrará en breve en la Capilla Sixtina, refleja la impronta de Francisco: cerca del 80% de los 135 electores fueron creados por él. En ese marco, serán 24 los cardenales latinoamericanos votantes. Desde Argentina, participarán cuatro: Víctor Manuel Fernández, Ángel Sixto Rossi, Vicente Bokalic Iglic y Mario Aurelio Poli.

Entre los nombres que resuenan más fuerte se destacan Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia; Luis Antonio Tagle, de Filipinas; Péter Erdo, de Hungría; y el propio Pietro Parolin, señalado como posible figura de consenso, según el Observatoire du Conclave de Le Grand Continent. En sectores tradicionalistas, sigue en consideración el nombre del cardenal Robert Sarah.

Más allá del cónclave, como advierte Khaled Diab en The New Arab, la continuidad o la ruptura del legado diplomático e interreligioso de Francisco impactará directamente en temas sensibles como la migración, la convivencia de religiones, el medioambiente y los derechos humanos.

Desde Roma, donde todavía resuena el eco de las campanas del funeral, la Iglesia se prepara para abrir un nuevo capítulo. Bajo este cielo luminoso que ayer fue testigo de lágrimas y plegarias, será el humo blanco el que, pronto, anunciará al mundo la respuesta.